Ensimmäiset kuvat kohutusta Hyperloopista - onko tämä liikkumisen tulevaisuus?

Hyperloop One

Yhdysvaltain Nevadassa sijaitsevasta Hyperloopin testiradasta on julkaistu ensimmäiset kuvat, kertoo The Telegraph.

Radan on suunnitellut kalifornialainen Hyperloop One -yhtiö, joka suunnittelee kuljettavansa ihmisiä ja rahtia kaupunkien välillä lähes äänen nopeudella.

Hyperloop on konseptitasolla oleva supernopea liikenneyhteys. Tekniikka perustuu putkessa nopeasti kulkevaan kapseliin.

Putki on alipaineistettu eli siitä on pumpattu valtaosa ilmasta pois, jolloin ilmanvastus on hyvin pieni. Kapselin huippunopeudeksi voitaisiin saada jopa 1 000 km/h.

Hyperloopin testirata on 500 metriä pitkä, ja se on halkaisijaltaan 3,3 metriä. Rata sijaitsee aavikolla noin 30 minuutin päässä Las Vegasista.

– Vaikka teknologia mullistaa elämämme monia puolia, kuljetuksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia sen jälkeen, kun Wrightin veljekset kehittivät lentomatkustamisen yli sata vuotta sitten, sanoo Hyperloop Onen toimitusjohtaja Rob Lloyd.

Hyperloop One aikoo järjestää tänä vuonna julkisen kokeen, jossa kapselit kulkevat 1 287 km/h.