Futistähdet raivostuivat Ranskan presidentille – "olemme ansainneet rahamme"

Ranskalaiset jalkapallotähdet kritisoivat kovin sanoin presidentti François Hollandea, jonka tylyt kommentit nousivat tällä viikolla julkisuuteen, kertoo The Local.

Tuoreessa kirjassa, joka perustuu presidentin keskusteluihin kahden journalistin kanssa, Hollande käsittelee Ranskan modernia sukupolvea kutsuen heitä ”huonosti koulutetuiksi” jalkapallotähdiksi, joilla ”ei ole arvoja”.

– Huonosti kasvatetuista lapsista tulee rikkaita tähtiä ilman valmistautumista. He eivät ole psykologisesti valmiita erottaakseen oikean väärästä, Hollande toteaa.

– Ranskan jalkapalloliiton ei pitäisi järjestää harjoituksia vaan oppitunteja, liikuntatunteja aivoille.

Entinen huippujalkapalloilija ja maajoukkuepelaaja Emmanuel Petit oli ensimmäisten kritisoijien joukossa.

– Poliitikkomme ovat halveksineet jalkapalloilijoita liian pitkään, Petit sanoo.

Petitin mukaan poliitikot itse tarvitsevat oppitunteja ja rehellisyyttä.

– Jalkapalloilijat luovat vaurautta toisin kuin poliitikot, jotka elävät kansan rahoilla. Se on yksi asia, joka erottaa meitä: me emme varasta rahaa kansalta, me ansaitsemme rahamme rehellisesti.

Jalkapalloilija Jonas Martin on samoilla linjoilla:

– Sain normaalin koulutuksen ylioppilastutkintoon asti. Opin kunnioittamaan ihmisiä ja instituutioita entisen seurani opettajien ansiosta. En ole koskaan pettänyt fanejani tai sitoumuksiani seuraani kohtaan, Martin toteaa.

Ranskassa ja kansainvälisillä kentillä pelannut entinen maajoukkuepelaaja Franck Leboeuf halusi myös ilmoittaa mielipiteensä:

– Odotin Hollandelta enemmän, mutta tämä on todellakin riman alitus.