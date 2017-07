"He ovat hirviöitä" - suomalaistähteä esitellään Mosulin ISIS:ltä valtauksen enkelinä

Isisiä kritisoiva suomalais-kurdilainen poptähti Helly Luv eli Helan Abdulla kuvailee Isis-jihadisteja hirviöiksi.

– He ovat yhdellä sanalla kuvaten hirviöitä, Luv sanoo uusiseelantilaiselle uutissivusto NewsNow:lle, joka kertoo videojutussaan Mosulin enkeleistä.

USA:n tukemat irakilaisjoukot valtaavat Pohjois-Irakissa sijaitsevaa Mosulia parhaillaan takaisin Isisiltä.

Helly Luv on ison luokan poptähti kurdien parissa vuoden 2013 Risk It All -musiikkivideonsa jälkeen. Hän on näytellyt myös Oscar-ehdokkaana olleessa Mardan-elokuvassa. Kurdien Peshmerga-joukot taistelevat Isisiä vastaan. Helly Luv on ollut tukemassa sotaponnistuksia. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Luvin kohua herättänyt Revolution-musiikkivideo kuvattiin aikanaan niin kutsutun islamilaisen valtion rajalla Irakissa. Videolla Helly Luvin nähdään kirjoittavan huulipunalla sana "vallankumous" ammukseen, kiipeävän panssarivaunuun ja ampuvan vihollisen puolelle.

Luv on jihadistien mustalla listalla, ja hänen päästään on luvattu hinta. Luv uskoo tämän johtuvan siitä, että hän on nainen.

– En myöskään pelkää nousta vastustamaan Isisiä ja taistelemaan kansani puolesta.

– Lisäksi näytin (videoillani) keitä he (jihadistit) oikeasti ovat eli hirviöitä.

Luv syntyi Irakissa, josta hänen perheensä pakeni heti Luvin syntymän jälkeen pakolaisleirille Turkkiin. Vajaan vuoden kuluttua perhe sai turvapaikan Suomesta ja heidät sijoitettiin asumaan Lahteen. Tanssia ja pianonsoittoa harrastanut Luv muutti 18-vuotiaana Los Angelesiin luomaan omaa laulajan- ja näyttelijänuraansa.

Kansainvälisen koalition tukemat Irakin hallituksen joukot aloittivat Mosulin takaisinvaltauksen jihadisteilta viime lokakuussa.

Irakin armeijan joukot valtasivat Itä-Mosulin tammikuussa ja aloittivat hyökkäyksen Länsi-Mosulin valtaamiseksi helmikuussa.

Irakilaisjoukot ovat tunkeutuneet syvälle Isisin hallitsemiin Mosulin kaupungin länsiosiin.

Viimeiset jihadistit ovat ryhmittyneet Mosulin vanhan kaupungin ahtaille ja sokkeloisille kujille. Irakilaisjoukkojen kerrotaan tunkeutuneen vanhan kaupungin ytimeen juhannuksena.