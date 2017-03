François Fillon jatkaa presidenttikisassa, jätti oven auki vetäytymiselle

Ranskan tasavaltalaispuolueen presidenttiehdokas François Fillon jätti kohtalonsa puolueen käsiin tänään kampanjatilaisuudessa pitämässään puheessa.

Politicon mukaaan Fillon pehmensi sunnuntaisessa kampanjapuheessaan aiempia lausuntoja, joissa hän on sanonut "taistelevansa loppuun asti". Sen sijaan hän jätti kohtalonsa tasavaltalaispuolueen käsiin. Fillonin mukaan hän on harkintansa tehnyt ja nyt on hänen puoleensa edustajien aika tehdä omansa.

Fillonin kampanja on ollut vastatuullessa sen jälkeen, kun hänen viranomaiset aloittivat tutkinnan hänen vaimolleen maksamista palkoista. Vaimon sanotaan nostaneen palkkaa työstään Fillonin poliittisena avustajana, vaikka hän ei olisi todellisuudessa joutunut työskentelemään palkkansa eteen.

Kohun keskiössä oleva Fillonin vaimo Penelope Fillon astui tänään ensimmäistä kertaa julkisuuteen antamalla haastattelun Le Journal du Dimanche -lehdelle. Penelope Fillonin mukaan hän on työskennellyt palkkansa eteen muun muassa oikolukemalla miehensä tekstejä ja valmistelemalla materiaaleja.

Kampanja kovassa vastatuulessa

Fillonin kampanja on kulkenut viime päivinä kriisistä kriisiin. Nimekäs joukko tukijoita hylkäsi Fillonin keskiviikkona kun tutkinta aloitettiin ja syöksykierre on syventynyt viikonlopun aikana.

Perjantaina Fillonin hylkäsi tämän kampanjapäällikkö Patrick Stefanini, joka ilmoitti eroavansa tehtävästään. Journal de Dimanche -lehden julkaisemassa erokirjeessään Stefanini kertoo neuvoneensa Fillonia keskiviikkona jättäytymään pois presidenttikisasta.

Perjantaina Verkkouutiset kertoi, että Fillonille esivaalissa hävinnyt Alain Juppé olisi tuoreen mielipidemittauksen mukaan huomattavasti tätä suositumpi ehdokas.

Odoxa-Dentsun mielipidemittauksen mukaan Juppé saisi ensimmäisellä kierroksella 26,5 prosentin kannatuksen, kun Fillon saisi vain 19 prosenttia äänistä. Gallupin mukaan Juppé voittaisi vaalien ensimmäisen kierroksen, kun Fillon olisi vasta kolmas, ja tippuisi näin toiselta kierrokselta.

Lauantaina julkistetun Le Journal du Dimanche -lehden kyselyn mukaan jopa 68 prosenttia ranskalaisista haluaa Fillonin luopuvan ehdokkuudestaan.

Juppé on ilmoittanut olevansa valmis tasavaltalaispuolueen ehdokkaaksi, jos Fillon luopuu ehdokkuudestaan. Fillonin on määrä puhua ehdokkuudestaan televisiossa vielä sunnuntai-iltana.