Facebook säikytti suomalaiset - heitti käyttäjiä ulos omilta tileiltään

Facebookissa on ilmennyt tekninen vika, joka heittää käyttäjän ulos omalta tililtään, eikä päästä tätä enää takaisin. Osa käyttäjistä on säikähtänyt oman tietoturvansa tähden. Facebook ilmoitti tapahtumien takana olevasta teknisestä viasta.

Independent uutisoi asiasta ja kertoo, että tekninen vika aiheuttaa joissakin perustoiminnoissa virheitä.

Osa käyttäjistä on saanut kummallisia varoitusilmoituksia. Osalle Facebookin käyttäjistä on muun muassa annettu varoitus, jossa kerrotaan kaikkien henkilökohtaisten pikaviestien poistamisesta roskapostina. Osa on vain ohjattu takaisin kirjautumissivulle, eikä käyttäjätilejä ole pystytty enää vahvistamaan.

Virheellisiä ilmoituksia

Osalle Facebookin käyttäjistä on ilmestynyt myös pelottavia ilmoituksia hakkeroinnin kohteeksi joutumisesta. Ilmoituksessa on kerrottu, että käyttäjätili on murrettu, heidät on kirjattu ulos ja että tilin salasana on vaihdettu.

Ilmoitukset eivät ole tarkoituksenmukaisia. Facebookin turvallisuustyökaluissa on ilmennyt ongelma, joka saa sovelluksen lähettämään virheellisiä ilmoituksia.

Ongelmia on havaittu ympäri maailman. Myös Suomessa. Suomessa viasta uutisoi Mikrobitti.