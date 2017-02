Amerikkalaiset uskovat Donald Trumpin puhuvan totta, luottamus mediaan heikkoa

Konservatiivisen Fox News -televisiokanavan mielipidemittauksen vastaajista hieman useampi luottaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kuin mediaan.

Kun 45 prosenttia amerikkalaisista uskoo Donald Trumpin puhuvan kansalle totta, median kohdalla myöntävästi vastaa vain 42 prosenttia. Mielipidemittauksessa käytettiin englanninkielistä ilmausta tell the public the truth, joka vapaasti käännettynä viittaa faktojen kertomiseen suurelle yleisölle.

Kun Fox News teki vastaavan kyselyn vuonna 2006, mediaan luotettiin vielä 40–25 prosenttia enemmän kuin valtiohallintoon ja poliitikkoihin.

Luottamuksessa mediaan ja Trumpiin on isoja eroja demokraattien ja republikaanien välillä. 81 prosenttia republikaaniäänestäjistä uskoo Trumpin ja tämän hallinnon puhuvan totta, kun taas demokraateista 79 prosenttia luottaa median kertovan totuuden. Myös sitoutumattomat äänestäjät luottavat enemmän Trumpiin kuin mediaan.

Mielipidemittaus tehtiin puhelinhaastatteluna ja siihen haastateltiin noin tuhatta yhdysvaltalaista.

Yhdysvaltalaisten poliitikkojen lausuntojen faktoja tarkistavan Politifact-sivuston mukaan vain 16 prosenttia Trumpin lausunnoista on totta tai edes pääosin totta.