EU varoittaa Britanniaa: Joko rankka Brexit tai jäätte unioniin

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ilmoitti Britannialle, että ainoa vaihtoehto ”rankalle Brexitille” on pysyä jäsenenä Euroopan unionissa, kertoo Financial Times.

Tuskin mukaan Britannian pääsy EU:n sisämarkkinoille voisi estyä maan EU-eron seurauksena.

– Minun mielestäni ainoa vaihtoehto rankalle Brexitille on, että Brexitiä ei tapahdu, Tusk sanoi Brysselissä järjestetyssä lehdistökonferenssissa.

Britannian pääministeri Theresa May ilmoitti lokakuun alussa virallisesti muiden Brexit-ministereiden kanssa aloittavansa lainsäädäntöprosessin, joka irrottaa Britannian Euroopan unionista. Lissabonin sopimuksen eroartikla 50 otetaan käyttöön maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Pääministerin tavoite on, että EU-ero on saatu päätökseen viimeistään vuonna 2019.

Tuskin mukaan Britannian EU-erossa ei ole voittajia, ainoastaan häviäjiä.

Britannian ja muiden EU-jäsenten neuvotteluissa selviää, myönnetäänkö Britannialle pääsy EU:n sisämarkkinoille. EU myöntää pääsyn sisämarkkinoille vain siinä tapauksessa, että Britannia hyväksyy EU-kansalaisten vapaan liikkuvuuden. Pääministeri May ilmoitti viime viikolla kannattavansa maahanmuuton rajoittamista.