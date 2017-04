Donald Trump: En tiedä Kim Jong-unin henkisestä tilasta, mutta hän toimii väärin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti tiistai-iltana Pohjois-Koreaa puhumalla ”armadasta”, jonka Yhdysvallat lähetti kohti Korean niemimaata alkuviikosta, kertoo Financial Times.

- Me lähetämme armadan, joka on hyvin voimakas. Meillä on sukellusveneitä, jotka ovat erittäin voimakkaita, Trump sanoi viitaten Yhdysvaltain laivaston iskujoukkoon.

Trump totesi Fox Newsille antamassaan haastattelussa useaan kertaan, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ”toimii väärin”. Trump viittasi Pohjois-Korean huolta aiheuttaneeseen ydinohjelmaan.

Trumpilta kysyttiin Daily Mailin mukaan, onko Kim hänen mielestään henkisesti kunnossa.

- En tiedä. En tiedä. En tunne häntä, mutta hän toimii väärin.

Trump antoi haastattelun sen jälkeen, kun Pohjois-Korea ilmoitti tiistaina olevansa valmis Yhdysvaltain hyökkäykseen ja lupaa kovia vastatoimia maan ”hyökkäyksellisiin toimiin”.

Tällä Pohjois-Korea tarkoittaa lentotukialus Carl Vinsonin siirtämistä Korean niemimaan läheisyyteen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tviittasi Suomen aikaa iltapäivällä, että Pohjois-Korea etsii ongelmia.

– Pohjois-Korea etsii ongelmia. Jos Kiina päättää auttaa (meitä), se olisi mahtavaa. Ellei, me ratkaisemme ongelman ilman heitä!

Jännitteet Korean niemimaalla ovat lisääntyneet. Yhdysvallat on huolissaan arvioista, joiden mukaan Pohjois-Korea pystyy todennäköisesti iskemään Yhdysvaltoihin ydinohjuksella seuraavan neljän vuoden aikana

Syyrian Idlibissä tehtiin kymmeniä ihmisiä tappanut kaasuisku viime viikon tiistaina. Yhdysvallat syyttää iskusta Syyrian hallintoa ja teki perjantaina ilmaiskun sen lentotukikohtaan. Yhdysvaltain ohjusiskun uskotaan osoittavan, että Trump on valmis määräämään nopeita iskuja päättäväisesti.