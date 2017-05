Carl Bildt Venäjän jättiharjoituksesta: Tiedän, että Valko-Venäjällä pelätään

Ruotsin entisen pää- ja ulkoministeri Carl Bildtin mukaan on vaikea sanoa, aikooko Venäjä tuoda Zapad-sotaharjoituksen ohella pysyvästi joukkoja Valko-Venäjälle.

– Tiedän, että Valko-Venäjällä pelätään, että näin voisi käydä. Venäjä halusi aikaisemmin perustaa lentotukikohdan Valko-Venäjälle, Bildt sanoo Verkkouutisille.

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka torppasi kuitenkin sopimuksen tukikohdasta.

Venäjä järjestää kerran neljässä vuodessa Läntisellä sotilasalueellaan suursotaharjoituksen, joka kulkee koodinimellä Zapad (Länsi). Se järjestetään taas tänä syksynä. Viimeksi vastaava harjoitusjakso pidettiin syyskuussa 2013.

Minskissä toimivan Strategisen ja ulkopoliittisen tutkimuskeskuksen johtaja Arseni Sivitski pitää mahdollisena, että Zapad-harjoitukseen saapuvat venäläisjoukot voisivat kieltäytyä poistumasta. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Sivitskin mukaan Venäjän asevoimien viimeaikaiset toimet viittaavat Valko-Venäjään kohdistuvan strategisen sotilasoperaation valmisteluihin.

Sivitski viittaa Venäjän puolustusministeriön äskettäin julkistamiin ennakkotietoihin Venäjän ja Valko-Venäjän välisestä sotilaallisesta rautatieliikenteestä ensi vuonna.

Julkistettujen tietojen mukaan Venäjän puolustusministeriö suunnittelee lähettävänsä ensi vuonna Valko-Venäjälle 4 162 junavaunua. Sivitski sanoo määrän olevan 83 kertaa suurempi kuin tänä vuonna ja 33 kertaa suurempi kuin vuonna 2015.

Hän pitää selvänä, että ensi vuonna järjestettävä Zapad-sotaharjoitus ei riitä selittämään näin laajamittaisia rautatiekuljetuksia.

Liettuan tiedustelupalvelu varoitti huhtikuun alussa, että provokaatioita ja ”ennalta suunniteltuja tapauksia” Zapad (länsi) 2017 -harjoituksen aikana ei voida sulkea pois. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Liettuan tiedustelun mukaan on hyvin todennäköistä, että harjoitukseen osallistuvien joukkojen todellinen määrä tulee olemaan ilmoitettua suurempi ja että harjoitusskenaarioon kuuluu aseellinen konflikti Naton kanssa

”Kyseessä yhteensattuma”

Bildt uskoo, että Venäjän syyskuulle kaavaileman Zapad-sotaharjoituksen osuminen samaan aikaan Naton Ruotsissa ja Itämerellä järjestämien harjoitusten kanssa on sattuma, ei niinkään vastatoimi.

– Luulen, että kyseessä on yhteensattuma. Kyse on useista harjoitusjaksoista, joista Venäjä on järjestänyt jo pitkään.

– On myös tärkeää, että me järjestämme myös harjoituksia, Bildt toteaa.

Suomen, Norjan ja Ruotsin ilmavoimat järjestävät 22. toukokuuta – 2. kesäkuuta monikansallisen Arctic Challenge Exercise 2017 -lentotoimintaharjoituksen. Maiden pohjoisosien ilmatilassa toimeenpantavaan harjoitukseen osallistuu yli 100 ilma-alusta 11 maan asevoimista.

– Me järjestämme harjoituksia myös myöhemmin ja on erittäin tärkeää vahvistaa puolustuskykyjämme, Bildt sanoo.