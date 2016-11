Theresa May ei taivu oikeuden päätöksen edessä: Brexit viedään läpi

Theresa May on parhaillaan kaksipäiväisellä vierailulla Intiassa.

Britannian hallitus ei luovu Brexit-suunnitelmasta, vaikka oikeusistuin ilmoitti viime viikolla, että Britannian parlamentin täytyy hyväksyä suunnitelma. Asiasta kertoo BBC.

– Britannian kansa, enemmistö Britannian kansasta äänesti Euroopan Unionista lähdön puolesta. Hallitus etenee nyt asian kanssa, sanoi Britannian pääministeri Theresa May sunnuntaina lähtiessään Intiaan.

Oikeusistuin päätti viime viikolla, että ennen kuin Britannian pääministeri voi jättää eroilmoituksen EU:lle, Britannian parlamentin on hyväksyttävä Brexit-suunnitelma. Britannian hallitus on eri mieltä oikeusistuimen kanssa. Hallitus katsoo, että sillä on oikeus päättää asia ilman parlamentin hyväksyntää. Siksi hallitus aikoo viedä asian korkeimpaan oikeuteen joulukuussa.

May vakuuttaa saavansa eroilmoituksen jätettyä EU:lle maaliskuun loppuun mennessä. Yleisesti on arvioitu, että oikeusistuimen päätös saattaa hidastaa eroilmoituksen jättämistä. Britannian työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on asettanut ehtoja sille, että hänen puoleensa suostuu tukemaan Brexitiä. Hänen mukaansa Britannian on päästävä EU:n sisämarkkinoille tulevaisuudessakin.

Brexit-prosessin vei oikeuteen yksityishenkilö Gina Miller. Hyväntekijänä tunnettu Miller, 51, sai tukijakseen kolme merkittävää Lontoolaista lakifirmaa. Hänen mukaansa oikeusjutussa on kyseessä miten Britannia aikoo erota EU:sta, eikä Brexitin vastaisesta toiminnasta. Hänen mielestään parlamenttia pitää kunnioittaa, koska se edustaa kansalaisten oikeutta tehdä päätöksiä.

– Ei voida puhua itsenäisestä parlamentista, jolla on valtaa, mutta samanaikaisesti sivuuttaa se, sanoo Miller.