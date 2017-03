Brasilialaisten lihanjalostajien epäillään myyneen mätää lihaa vuosien ajan – 33 virkamiestä hyllytetty

Brasilia on maailman suurin lihan viejä.

Brasiliassa 33 valtion virkamiestä on hyllytetty keskellä maan suurimpia lihanjalostajia koskevaa kohua. Lihanjalostajiin kohdistuvien syytteiden mukaan nämä olisivat myyneet mädäntynyttä nautaa ja siipikarjaa jo vuosia. Asiasta uutisoi BBC.

Kolme brasilialaista lihanjalostustehdasta on suljettu ja 21 on tarkastelun alla. Brasilia on maailman suurin lihan viejä ja merkittävä osa jalostajayhtiöiden virheellisten tuotteiden viennistä onkin kohdistunut Eurooppaan ja muihin maanosiin.

Brasilian maatalousministeri Blairo Maggi tapaa ulkomaisia suurlähettiläitä maanantaina ja yrittää välttää ulkomaiden sanktiot Brasiliaa kohtaan. Sanktiot brasilialaisia lihantuottajia kohtaan olisivat merkittävä isku koko maan viennille ja kansantaloudelle.