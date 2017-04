Perinteiset sydänriskitekijät myös aortta-ahtauman aiheuttajia

Kanadalaistutkimuksen mukaan aortta-ahtauman riskitekijät ovat pitkälti samoja kuin muidenkin sydän- ja verisuonitautien riskitekijät.

Varsinkin korkea verenpaine on merkittävä altistava tekijä iäkkäässä väestössä, kertoo Uutispalvelu Duodecim.

Tutkimuksen havainnot perustuvat yli 1,1 miljoonan kanadalaisen 13-vuotiseen rekisteriseurantaan, jonka aikana 21 000 osallistujaa sairastui aortta-ahtaumaan eli aorttastenoosiin.

Se tarkoittaa aorttaläpän kohdalla olevaa ahtaumaa, jonka seurauksena aorttaläppä paksuntuu ja jäykistyy ja avautuu ajan mittaan yhä huonommin.

Aortta-ahtauma kehittyi tavallista todennäköisemmin osallistujille, jotka sairastivat diabetesta, joiden verenpaine oli koholla tai heillä oli kolesteroliongelmia. Yhteys oli sitä voimakkaampi mitä useampi riskitekijä potilaalla oli ja mitä pitempään vaivat olivat jatkuneet.

Kyseisten riskitekijöiden vaikutus on käytännössä suuri. Tutkijoiden arvion mukaan yhdessä ne saattavat selittää jopa kolmanneksen kaikista aortta-ahtaumista. Näin ollen myös niiden ehkäiseminen voisi estää monia sairastumisia. Suurin vaikutus olisi verenpaineen alentamisella.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.