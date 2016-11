"Olin varma Angela Merkelin valinnasta" – näin pakolaispolitiikka jakaa Saksaa

Der Spiegelin mukaan Saksan CDU:n ja sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n on selvitettävä muun muassa pakolaispolitiikkaan liittyvät sisällölliset erot, vaikka yhteisymmärrys Angela Merkelin hakemisesta neljännelle liittokanslerikaudelle löytyikin kitkatta.

CSU:n puheenjohtaja Horst Seehoferin kanslia valmistelee parhaillaan maahanmuuttoraporttia, jonka CSU-pomo haluaisi lähettää myös CDU:ta johtavalle Merkelille.

Seehofer sanoi sunnuntaina olevansa tyytyväinen Merkelin päätökseen hakea neljännelle liittokanslerikaudelle.

– Olin jo kauan aikaa varma, että Merkel asettuu liittokansleriehdokkaaksi. On hyvä, että kaikki on selvää ja hän teki päätöksensä, Seehofer totesi.

Merkel on toiminut Saksan liittokanslerina vuodesta 2005. Merkel on onnistunut viemään Saksan läpi talouskriisin, mutta pakolaiskriisin hoidosta hän on saanut voimakasta kritiikkiä. Kristillisdemokraattien odotetaankin olevan vaikeuksissa vuoden 2017 vaaleissa, joissa maahanmuuttokriittiselle AfD:lle odotetaan vaalivoittoa.

Maahanmuutto on noussut Saksassa suureksi päivänpoliittiseksi aiheeksi sen jälkeen, kun Merkel avasi Saksan rajat lähes miljoonalle maahanmuuttajalle vuonna 2015

Merkelin henkilökohtaiset suosiolukemat ja CDU:n kannatus ovat pudonneet turvapaikanhakijakriisin käynnistyttyä. CDU on kokenut takaiskuja viime aikojen osavaltiovaaleissa.

Seehofer on vaatinut Merkeliä muuttamaan maahanmuuttolinjaansa. CSU on vaatinut tiukkoja rajoituksia Saksaan päästettävien turvapaikanhakijoiden määrään.

Merkel on myöntänyt tehneensä virheitä, mutta ei ole toistaiseksi suostunut joustamaan pehmeäksi tulkitusta maahanmuuttolinjastaan.

Merkel on kuitenkin voinut luottaa Seehoferiin tukeen CSU:n marraskuun alussa pidettyjen puoluepäivien jälkeen. Seehofer esiintyi tilaisuudessa sillanrakentajana puhuen puolueiden lähentymisen puolesta.

Merkel ja Seehofer ovat löytäneet yhteisen sävelen myös äänestäjien houkuttelemisessa takaisin nationalistiselta populistipuolue AfD:lta.

Tuoreimman mielipidemittauksen mukaan 55 prosenttia saksalaisista haluaa Merkelin jatkavan neljännen kauden. 39 prosenttia vastustaa jatkoa.

Merkelin ja Saksan poliittisen vaikutusvallan arvioidaan kasvaneen Euroopassa Brexitin ja Donald Trumpin valinnan myötä. Lisäksi maan talous on terveellä pohjalla ja työttömyys on ennätysalhainen..

Saksan liittovaltiopäivävaalit ovat ensi vuoden syksyllä.