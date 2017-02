Vladimir Putinin entinen luotettu varoittaa Venäjän vaanivan nyt tätä Euroopan maata

– Valko-Venäjä on ensimmäinen kohde, jonne Venäjä hyökkää (Belarus is candidate number one for a Russian invasion), sanoo uutissivusto Apostrophen haastattelema Andrei Illarionov.

Presidentti Vladimir Putinin talousavustajana 2000–2005 toiminut Andrei Illarionov on nykyisin Putinin näkyvä arvostelija.

– Yksikään Euroopan maa ei voi eristää itseään kokonaan mahdolliselta hybridisodankäyntiin liittyvältä aggressiolta. Mitä tulee tavanomaiseen sodankäyntiin, Valko-Venäjä on ehdokas numero yksi.

Illarionovin mukaan Venäjän hyökkäyksen todennäköisyys riippuu Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan terveydestä ja hänen yhteydenpidostaan maan muuhun johtoon.

– Jos presidentti ei olisi yhteydessä muihin johtajiin 24 tuntiin, se saattaisi nostaa riskiä ja houkutusta todella paljon.

Illarionov korostaa Window on Eurasia -sivuston englanninkielisen käännöksen mukaan, että Venäjä on riippuvainen Lukashenkasta.

– Mikä tahansa muu hallitus omaksuisi Eurooppaan integroitumisen linjan.

Illarionov kuitenkin muistuttaa, että Venäjä on myös vihainen Lukashenkalle, koska entisen Neuvostoliittoon kuuluneen maan johtaja on toiminut itsenäisesti. Hän uskoo, että Venäjä saattaa ryhtyä radikaalimpiin toimenpiteisiin, jotta Valko-Venäjä saataisiin takaisin ruotuun.

Illarionovin mukaan Kremlillä on tätä varten useita vaihtoehtoja. Lukashenka voitaisiin korvata luotettavammalla henkilöllä ja antaa Valko-Venäjän säilyttää ”muodollinen itsenäisyytensä”.

Venäjä voisi myös pyrkiä ”integroimaan Valko-Venäjän kokonaan osaksi Venäjää”. Valko-Venäjä on valtioliitossa Venäjän kanssa. Täydellinen integroiminen vaatisi Illarionovin mukaan kuitenkin suurta voiman käyttöä.

Window on Eurasia korostaa, että Illarionovin analyysi on otettava huomioon viime päivien tapahtumien johdosta Valko-Venäjällä. Maassa on järjestetty suuria mielenosoituksia hallitusta ja sitä vahvoin valtaoikeuksin johtavaa Lukashenkaa vastaan.

– Jos Venäjän presidentti Vladimir Putin seuraa Ukrainan käsikirjoitustaan, hän saattaa pitää mielenosoituksia toisena Maidanina, mikä voisi johtaa Valko-Venäjän siirtymiseen entistä kauemmaksi Venäjän etupiiristä, Window on Eurasia toteaa.

Venäjä liitti keväällä 2014 Krimin laittomasti alueeseensa ja aloitti sotatoimet Itä-Ukrainassa.