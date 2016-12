Alkoholi lisää ja vähentää aivoverenkiertohäiriöitä

Arviolta 500 000 suomalaista on alkoholin riskikäyttäjiä.

Kohtuullinen alkoholinkäyttö voi samaan aikaan lisätä ja ehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa.

Samanlainen kahtalainen vaikutus on havaittu myös suhteessa sydänoireisiin, kertoo Uutispalvelu Duodecim.

Tulosten perusteella kohtuullinen alkoholinkäyttö saattaa pienentää riskiä sairastua aivoinfarkteihin, jotka johtuvat aivoverisuonen tukkeutumisesta, mutta annosten suurentuessa alkoholi voi altistaa aivoverenvuodoille.

Suurkuluttajan eli ainakin neljä alkoholiannosta päivässä juovan riski sairastua aivoverenvuotoon on tulosten perusteella 60 prosenttia suurempi kuin maltillisesti alkoholia käyttävien.

Aivojen lukinkalvon alaiset verenvuodot olivat heillä puolestaan 80 prosenttia yleisempiä. Tulokset perustuvat 25 aikaisemman tutkimuksen aineistoihin.

Alkoholiin liitetyt suotuisat vaikutukset saattavat johtua veren hyytymistä edistävän fibrinogeeni-proteiinin vähentymisestä, jonka alkoholi aiheuttaa. Aivoverenvuodot saattavat puolestaan lisääntyä, koska alkoholi nostaa verenpainetta.

Terveydenhuollon miespotilaista ongelmakäyttäjiä on 20 prosenttia ja naispotilaista 10 prosenttia. Alkoholinkulutus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta runsas humalajuominen on meillä suuri ongelma.

Viimeisen 10 vuoden aikana alkoholin kokonaiskulutus on pysynyt melko tasaisena tai jopa hieman vähentynyt

Tutkimus julkaistiin BMC Medicine -lehdessä.