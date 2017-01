Tutkija IS:lle: Istanbulin iskun kohteena oli länsimaistunut eliitti

– Oli sanaton sopimus, ymmärrys, että Isis ei tee iskuja Turkissa, ja Turkki suvaitsee taistelijoiden kauttakulkua. Nyt tilanne on muuttunut ja Turkki on ottanut kurdien ohella myös Isisin kohteekseen, jihadismitutkija Atte Kaleva sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Toimintatapa oli aika samanlainen kuin Bataclanin iskussa. Mentiin sisään yökerhoon, jossa on paljon ihmisiä ja ahdasta.

Kalevan mukaan isku vaikuttaa Isisin innoittamalta.

Hänen mukaansa tarkoitus oli mahdollisesti osoittaa turkkilaisille maan hallinnon suhtautuminen länsimaisiin arvoihin.

– Kohteena oli länsimaistunut eliitti, joka käy yökerhoissa ja nauttii alkoholia.

Isis julkaisi ennen uudenvuodenjuhlintaa joulupukkiin liittyvää materiaalia.

– Se liittyi globaalin jihadismin agendaan. Joulupukki on heille kaupallisuuden ja länsimaisen kulttuurin symboli, mutta ei kristillisen joulunvieton, Kaleva sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta kiinnittää huomiota iskun ajankohtaan.

– Kiinnostava on, hallituspuolueita lähellä olevat turkkilaiset mediat ovat viimeisen kuukauden aikana pitäneet yllä vihapuhetta, jossa viesti on ollut se, että joulua ja uuttavuotta ei kuuluisi Turkissa viettää länsimaalaisesti tai ylipäätään olenkaan, koska se on vieras, islamilaiseen kulttuuriin kuulumaton asia.

Ongelma ei tutkijan mukaan ole niinkään kristillisyydessä kuin länsimaisuudessa.

Myös Alaranta arvioi teon "Isis-tyyppiseksi" ja tavoitteet mahdollisesti moninaisiksi, kuten länsimaisen, liberaalin elämäntavan vastustaminen, Isis-järjestön iskukyvyn osoittaminen ja sekasorron aiheuttaminen.