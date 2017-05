Saksassa EU:n alhaisin nuorisotyöttömyys – AL: Syynä oppisopimuskoulutus

Eurostatin tilastojen (2016) mukaan nuorisoptyöttömyys on Saksassa alle 7 prosenttia, kun se on EU-maissa keskimäärin noin 20 prosenttia. Suomessa luku on yli 22 prosenttia.

Asiasta kertoo Lännen Media, jonka artikkelin on julkaissut muun muassa Aamulehti.

Avaimena Saksan mataliin nuorisotyöttömyyslukuihin pidetään maan ammatillista koulutusta ja oppisopimuskoulutuksen poikkeuksellista suosiota.

Ammatillisen koulutusyksikön päällikkö Hendrik Voss Saksan käsityöläisyritysten keskusliitosta sanoo Lännen Medialle, että oppisopimuksella värvätään väkeä sinne, missä sitä tarvitaan kipeimmin.

– Mitä hyötyä on kouluttaa kolmeasataa kampaajaa, jos heitä ei kukaan tarvitse? Jos autoteollisuudella on teknikkopula, lisäämme koulutuspaikkoja. Jos nuoret eivät työllisty, on jokin vialla. Silloin alamme soitella yrityksiin ja kysellä, mikä on vialla.