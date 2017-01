Donald Trump on nyt USA:n presidentti

USA:n presidentinvaihdosta on seurannut maan pääkaupungissa satoja tuhansia ihmisiä. Juhlat alkoivat jo torstaina konserteilla, gaaloilla ja seppelten laskuilla. Suoraa lähetystä tapahtumista voi seurata tästä.

Donald Trump saapui torstaina perheineen Washington D.C.:iin ensimmäistä kertaa USA:n virallisella lentokoneella. Perjantaina noin kello 16.30 Suomen aikaa hänet ja rouva Melania Trump tuotiin Valkoiseen taloon, josta he siirtyivät väistyvän presidenttipariskunnan kanssa Capitol Hillille varsinaisiin virkaanastujaisiin.

Perustuslain määräämä vaihdoksen ajankohta oli keskipäivä eli Suomen aikaa kello 19. Donald Trump nosti kätensä ja lausi virkavalan korkeimman oikeuden puheenjohtajan John Robertsin perässä:

– I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God.

Eli: Minä Donald John Trump juhlallisesti vannon, että tulen uskollisesti suorittamaan Yhdysvaltain presidentin tointa ja parhaan kykyni mukaan säilyttämään, suojelemaan ja puolustamaan Yhdysvaltain perustuslakia. Jumala minua auttakoon.

Hieman aiemmin virkavalansa tilaisuudessa antoi varapresidentti Mike Pence.

Seremoniat jatkuvat 2,5 kilometrin paraatilla pääkaupungin halki. Myöhemmin Washington D.C.:ssa on suuri määrä virkaanastujaisten tilaisuuksia ja juhlia.

Washington Examiner kertoo presidentti Donald Trumpin osallistuvan kolmeen gaalaan. Liberty Ball -juhlassa presidentti vie vaimonsa ensimmäiseen tanssiin. Kappaleena tulee olemaan Frank Sinatran My Way.