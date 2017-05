"Ideani Neuvostoliitosta on tämä: me voitamme ja he häviävät"

Historioitsija Paul Kengorin kirjassa A Pope and A President kerrotaan USA:n presidenttinä 1981-88 toimineen Ronald Reaganin (1911-2004) eräänlaisesta maailmanpoliittisesta motosta. Tarinasta on ollut esillä monia puutteellisia versioita. Kengor kertoo nyt sen taustoineen.

Tammikuussa 1977 demokraattien Jimmy Carter oli juuri astunut virkaansa USA:n presidentiksi. Entinen Kalifornian kuvernööri Ronald Reagan oli hävinnyt republikaanien esivaaleissa. Richard V. Allen aikoi pyrkiä New Jerseyn kuvernööriksi, halusi Reaganilta tukea kampanjalleen ja lensi asian merkeissä tämän luokse.

Los Angelesissa Reaganin kotona miehet alkoivat puhua ja puhua kansainvälisestä politiikasta. Nelituntiseksi venynyt keskustelu ei ollut loppua lainkaan. He eivät olleet aiemmin puhuneet kahdestaan kunnolla:

"Keskustelun kuluessa Reagan kääntyi Allenia kohti ja sanoi nämä sanat: 'Dick, minun ideani Amerikan politiikasta Neuvostoliittoa kohtaan on yksinkertainen, ja jotkut voisivat sanoa sitä yksinkertaistetuksi. Se on tämä: me voitamme ja he häviävät. Mitä mieltä olet siitä?'.

Allenin silmät lensivät selälleen. Kaikkina hänen vuosinaan ulkopolitiikassa, liennytyshenkisen presidentin ja hänen virkailijoidensa avustajana, hän ei ollut koskaan kohdannut vastaavaa itseluottamusta, vastaavaa 'me pystymme' -asennetta. Hän ei ollut koskaan kuullut kenenkään käyttävän sanaa voittaminen puhuttaessa kylmästä sodasta ja Neuvostoliitosta."

Richard V. Allenin mukaan siihen asti yksikään merkittävä poliitikko ei ollut päästänyt vastaavia sanoja huuliltaan. Oli puhuttu vain Neuvostoliiton suhteiden hoitamisesta.

"'Kuvernööri, tarkoitatteko sitä', hän kysyi.

Reagan vastasi: 'Tietysti tarkoitan. Minähän sanoin juuri äsken niin, enkö sanonutkin?'.

Allen piti tauon ja vastasi: 'No, kuvernööri, en tiedä aiotteko enää uudelleen pyrkiä USA:n presidentiksi, mutta jos pyritte, laskekaa minut riviin mukaan'."

Richard V. Allen sanoo Ronald Reaganin lausuman kirjaimellisesti muuttaneen oman elämänsä.

Allen itse ei tarvinnut enempää. Reagan oli Allenin mukaan ainoa poliitikko, joka kirjaimellisesti uskoi USA:n voivan voittaa ja oli valmis tekemään siitä ideologisen pohjan presidenttiydelleen.

Allen jätti pyrkimättä kuvernööriksi ja ryhtyi työhön Reaganin presidenttiyden hyväksi. Allenista tuli Reganin kansallinen turvallisuusneuvonantaja.