Äitiyspakkauksen laatikko herättää turvallisuushuolia USA:ssa: "On paljon sellaista, mitä emme vielä tiedä"

Suomalainen äitiyspakkaus on kerännyt mainetta maailmalla. Ihmetystä on herättänyt ennen muuta se, että maailman alhaisimman lapsikuolleisuuden maassa vastasyntyneet laitetaan pahvilaatikkoon nukkumaan.

Aiemmin tänä vuonna Yhdysvaltain New Orleansissa julkaistiin suunnitelma, jossa aikomuksena on jakaa 105 000 äitiyspakkausta. Ohion osavaltio aikoo jakaa 140 000 pakkausta ja Alabama 60 000.

Yhdysvalloissa äitiyspakkaus on New York Timesin mukaan kuitenkin herättänyt myös huolta turvallisuudesta. Osa asiantuntijoista on huolissaan siitä, että laatikot ja pakkaukset on otettu käyttöön hyvin äkkiä, eikä niiden turvallisuudesta olla päästy vielä varmuuteen.

Pakkauksen muut vauvatarvikkeet on hyväksytty Yhdysvaltain kuluttajatuotteita valvovassa Consumer Product Safety Commissionissa (CPSC). Vauvan sängyksi tarkoitettua pahvilaatikkoa ei kuitenkaan ole hyväksytty. Yhdysvalloissa vauvan hoitoon tarkoitetut tarvikkeet ovat tarkoin valvottuja.

Turvallisuusstandardeja esittävä ASTM International perusti myös työryhmän pohtimaan niitä kriteerejä, joita äitiyspakkauksen pahvilaatikolla tulee olla.

CPSC:n puheenjohtaja Ann Marie Buerklen mukaan pahvilaatikoihin ja niiden kestävyyteen liittyy paljon sellaista, mitä emme vielä tiedä. Suurimmat huolenaiheet liittyvät laatikoiden materiaaleihin ja käyttöikään. Muun muassa näiden tekijöiden pohjalta komitea lähtee esittämään turvallisuusstandardeja vauvojen sängyiksi tarkoitetuille laatikoille.