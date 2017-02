Kaupan alalla 30 000 ylempää toimihenkilöä vailla sopimusta

YTN:n mukaan sen esittämä moderni sopimusmalli edistäisi merkittävästi paikallista sopimista kaupan alan ylempien toimihenkilöiden osalta.

YTN tavoittelee kaupan alalla työskenteleville noin 30 000 ylemmälle toimihenkilölle hyvinvointia ja tuottavuutta edistävää kollektiivista sopimusta.

– Alan keskeinen henkilöstöryhmä on edelleen ilman minkäänlaista sopimusta ja se on johtanut tilanteeseen, jossa asiantuntijatyötä tekevien työehdoissa on varsin kirjavia käytäntöjä. Erityisesti työajat ovat karanneet käsistä, YTN kaupan alan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula huomauttaa.

– Neuvotteluesityksemme yhdistää alan työelämätarpeet ja asiantuntijatyön erityiskysymykset. Kollektiivinen sopimus edistäisi alalla merkittävästi myös paikallista sopimista, sanoo YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi.

YTN:n esittämässä mallissa yritykset neuvottelisivat kaupan alan ylempien toimihenkilöiden työehdoista omista lähtökohdistaan. Esimerkiksi työ- ja loma-ajoista sekä ylitöiden korotusosista olisi mahdollista sopia toisin yritystasolla.

– Työnantaja on itse pitkään peräänkuuluttanut työelämän joustoja ja erityisesti paikallista sopimista. Neuvotteluesityksemme tarjoaa näiden asioiden edistämiseen hyvät työkalut. Myös asiantuntijat tarvitsevat reilut pelisäännöt työelämässä, sanoo Kauppi.