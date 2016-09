Suomen huonomaineisimmat yritykset ovat Talvivaara, Caruna ja Posti

Usean vuoden tutkimusdata paljastaa merkittävän laskutrendin suomalaisten yrityksiä kohtaan osoittaman luottamuksen tasossa, kertoo T-Median Luottamus & Maine 2016 -tutkimus.

Suomessa toimivien yritysten maineen osa-alueista vastuullisuudella ja erityisesti yhtiöiden toiminnan avoimuudella, läpinäkyvyydellä sekä oikein toimimisella on huomattava tilastollinen yhteys kansalaisten luottamuksen tasoon.

– Näillä kriittisillä alueilla yritykset eivät ole pystyneet parantamaan toimintaansa ja yhteiskunnallista vuorovaikutustaan yhtä nopeasti kuin suomalaisten odotukset ovat nousseet. Kansan arvojen ja yritysten toiminnan välinen juopa on kasvanut. Kyse ei ole vain tuoreista Nokian Renkaita, Carunaa, Nordeaa tai Volkswagenia koskeneista mainekriiseistä. Ilmiötä voi kuvailla huolestuttavaksi, sanoo T-Media Relationsin toimitusjohtaja Jirimiko Oranen.

Luottamuksen lasku kansan parissa johtaa pahimmillaan siihen, että yritys tai koko toimiala menettää yhteiskunnallisen hyväksyttävyytensä.

– Kansainvälisissä, menestyvissä organisaatiossa maine on hallitustyön agendalla ja myös suomalaisten yritysten kannattaa ottaa aihe vakavasti. Maine on aineetonta pääomaa ja yksi kilpailukyvyn perustekijöistä. Kadotettu luottamus ja maine peilautuvat ikävällä tavalla tuloksentekokykyyn. Hyvämaineinen yritys saa parempia työntekijöitä, edullisempaa pääomaa, asiakkaiden suositukset ja yhteiskunnan tuen toiminnalleen, Oranen sanoo.

Nordea sukelsi

Suomen hyvämaineisimman yrityksen tittelin vei hissiyhtiö Kone toista vuotta peräkkäin. Peliyhtiö Supercell jäi toiseksi pienellä erotuksella. Ikoniset suomalaisyhtiöt Fazer ja Fiskars sijoittuivat järjestyksessä kolmanneksi ja neljänneksi.

Osuustoiminnalliset yhtiöt ovat myös onnistuneet vakiinnuttamaan paikkansa kärkisijoitusten tuntumassa, sillä OP Ryhmä, Valio ja S-ryhmä löytyvät hyvämaineisten yritysten sijoilta 5-7.

Finanssialalla on harvinainen muutos, sillä OP on noussut Suomen viidenneksi maineikkaimmaksi yritykseksi, kun samaan aikaan Nordea on pudonnut huonomaineisten listan viidenneksi.

– OP on onnistunut välttämään Panama-kohun negatiiviset vaikutukset, saanut nostetta kotimaisuudestaan ja osuustoiminnastaan sekä pystynyt osoittamaan uudistumiskykyä laajentumalla uusille aloille. Nordean maineen pudotus on taas historiallisen suuri luottamuksen kannalta tärkeimmässä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja oikein toimimista kuvaavassa osa-alueessa, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka sanoo.

Tulokset pohjautuvat kesä-heinäkuussa toteutettuun Luottamus & Maine-tutkimukseen, jossa yrityksiä arvioitiin kahdeksan maineen eri osa-alueen kautta: hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, työpaikka, vastuullisuus sekä tuotteet ja palvelut. Tutkimukseen vastasi tänä vuonna yhteensä 4 264 suomalaista.