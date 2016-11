Ekonomisti ei pidä USA:n korkojen nousua uhkana Euroopalle

Yhdysvaltojen kymmenen vuoden lainojen koronnousu on Roger Wessmanin mukaan positiivinen asia euroalueen taloudelle siltä osin, kun se heijastaa odotuksia talouden vahvistuvasta kasvusta Yhdysvalloissa.

– Jos Yhdysvalloissa talouspolitiikka muuttuu elvyttävämmäksi, niin kyllä se jonkun verran tukee Euroopankin talouskasvua, Wessman toteaa Verkkouutisille.

Pitkät korot ovat olleet Yhdysvalloissa nousussa kesästä lähtien, ja Donald Trumpin vaalivoiton jälkeen nousu on kiihtynyt. Eurooppalaisissakin pitkissä koroissa on ollut hiukan nousua, mutta Yhdysvalloissa korot ovat nousseet selkeästi enemmän ja korkoero Eurooppaan on selkeästi kasvanut.

Wessmanin mukaan korkojen nousu Yhdysvalloissa heijastaa spekulaatioita siitä, että maan talouspolitiikka muuttuisi nyt elvyttävämmäksi ja sitä kautta julkisen talouden alijäämä kasvaisi, mikä puolestaan nostaisi korkoja.

Lisäksi Yhdysvalloissa vallitsee jo nyt lähes täysi työllisyys. Mahdollinen elvytys kasvattaisi tässä tilanteessa inflaatiota, mihin Yhdysvaltain keskuspankin pitäisi puolestaan reagoida nostamalla ohjauskorkoaan.

Euroalueen taloudelle Yhdysvaltojen pitkien lainojen koronnousu on kuitenkin Wessmanin mukaan positiivinen asia.

Korkeammat korot Yhdysvalloissa houkuttelisivat sijoittajia, mikä vahvistaisi dollaria. Euron heikkeneminen dollaria vastaan vahvistaisi eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä sekä viennissä Yhdysvaltoihin että kilpailussa yhdysvaltalaisia yrityksiä vastaan kolmansilla markkinoilla.

Talouskasvun piristymisen euroalueella ei Wessmanin mukaan pitäisi aiheuttaa mitään välittömiä huolia Euroopan keskuspankissa, koska sen ongelmana nimenomaan on ollut liian hidas kasvu ja liian matala inflaatio. Euroalueella ei kokonaisuudessaan ole vielä mitään syytä oola huolissaan työvoimapulasta.

– Jos talouskasvu piristyy, niin se ei välittömästi luo mitään merkittäviä paineita siihen, että Euroopan keskuspankki lähtisi nostamaan korkoja tai edes vähentämään valtionlainojen ostoa, Wessman huomauttaa.

Hän muistuttaa myös, että euroalueen viennin elpyminen olisi julkiselle taloudelle puhtaasti positiivinen asia. Se vähentäisi julkisen talouden lainanottotarvetta, mikä sinällään pienentäisi painetta korkojen nousuun Euroopassa.

Korkojen noustessa sijoitusten arvo laskee, mikä tarkoittaa valtionlainoihin sijoittaneille tappioita. Wessman kuitenkin muistuttaa, että pitkällä tähtäimellä sijoittajat voi olla tyytyväisiä mahdollisuudesta saada hiukan korkeampaa korkotuottoa myös Yhdysvaltain valtionlainoista.