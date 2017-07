Ekonomistin mukaan Suomen on järkevää houkutella ulkomaisia työntekijöitä

Muun muassa Nordean ja Evlin pääekonomistina työskennelleen Roger Wessmanin mukaan työikäisten osuus koko väestöstä on supistunut Suomessa yli 5 prosenttia huippuvuosista. Wessman kirjoittaa asiasta blogissaan.

– Johtuen pienestä maahanmuutosta tämä on Suomelle erityinen ongelma. Saksassa heikosta syntyvyydestä huolimatta, ripeä työperäinen maahanmuutto on auttanut pitämään työikäisten osuutta vakaan. Hyvinvoinnin kasvun kannalta on siten järkevää pitää ovet avoimena ja Suomi houkuttelevana yhä liikkuvammalle työvoimalle, Wessman kirjoittaa.

Wessman huomauttaa kuitenkin, että Suomen talouden kasvu on ollut viime vuosina niin surkeaa, että työvoiman saanti tuskin on kuulunut tärkeimpiin kasvua rajoittaviin tekijöihin.

– Työikäisten määrän kasvulla on selkeästi kuitenkin merkitystä talouden kasvumahdollisuuksiin. Maksimaalinen talouskasvu, jota voidaan saavuttaa, on alhaisempi, jos työvoima supistuu.

Wessmanin mukaan ongelmana on ensisijaisesti, että työvoiman osuus väestöstä supistuu, kun väestön ikärakenne muuttuu.

– Väestön ikääntyminen ei toki ole ainoastaan suomalainen haaste. Suomessa työikäisen väestön supistuminen on ollut muita maita ripeämpää. Ruotsissakin työikäisten osuus kokonaisväestöstä on pudonnut, joskin ei yhtä reippaasti. Ainakin minulle yllättävää oli todeta, että Saksassa työikäisten osuus on viime vuosina jopa kääntynyt nousuun, vaikka saksalaisetkin ikääntyvät ripeätä vauhtia.

– Selittävänä tekijänä on ennen kaikkea kiihtynyt työperäinen maahanmuutto. Ulkomaisten työntekijöiden osuus työvoimasta on viime vuosina kasvanut ripeätä vauhtia. Nyt jo joka kymmenes työntekijä Saksassa on ulkomaalainen. Turvapaikkahakijoiden raju kasvu 2015 selittää korkeintaan pienen osan tästä kehityksestä. Turvapaikanhakijoita ymmärtääkseni lasketaan mukaan väestöön vasta jos ja kun ne ovat saaneet pysyvän oleskeluluvan.

Wessmanin mukaan on luontevia syitä, miksi työperäinen maahanmuutto Suomeen on suhteellisen alhaista. Näistä hän mainitsee etäisen sijainnin ja kielimuurin.

– Sitä suuremmalla syyllä meidän on kuitenkin syytä miettiä, millä muilla keinoin voimme tehdä suomesta houkuttelevan maan työntekijöille maailmassa, jossa kynnys siirtyä töihin toiseen maahaan on yhä alhaisempi. Muuten riskinä on negatiivien kierre, jossa epäsuotuisan ikärakenteen myötä kasvavia sosiaalimenoja kustantamassa on supistuva määrä työntekijöitä, mikä tekee Suomessa työskentelemisen yhä vähemmän houkuttelevammaksi.