Vuokranantajien mielestä kimppa-asuminen säilyy edelleen järkevänä ratkaisuna

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuun alussa, mutta suurta mullistusta vuokramarkkinoille ei kuitenkaan Suomen Vuokranantajien mukaan ole tulossa, koska suurissa kaupungeissa vuokratasot ovat tukia korkeampia.

– Opintorahan ja asumistuen yhdistelmänä opiskelija saa Helsingissä käteen 656,68 euroa. Kun Helsingin yksiöiden vuokra on keskimäärin 780 euroa, voidaan todeta, ettei opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin muuta tilannetta erityisen paljon. Opiskelijalle jää Helsingin yksiöistä asumistuen maksimimääränkin jälkeen keskimäärin vielä 123,32 maksettavaksi muista tuloista, kuten työtuloista tai opintolainasta. Kun lisäksi huomioidaan muut mahdolliset kulut, suurta mullistusta vuokra-asuntomarkkinoille ei ole tulossa, Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva arvioi.

Hän mukaansa tilanne on sama myös muissa suurissa kaupungeissa. Käytännössä opiskelijoiden pitää ottaa lainaa tai hankkia muita tuloja asumismenojen kattamiseksi, ja muuhunkin elämiseen pitää olla rahaa.

– Vaikka opiskelijoiden ostovoima hieman kasvaa, kimppa-asuminen säilyy edelleen järkevänä ratkaisuna opiskeluajan asumiseen tai kenelle tahansa, joka haluaa minimoida asumiskulujaan ja jonka elämäntilanteeseen se sopii. Ruokakuntakäsitettä tulisi kuitenkin ehdottomasti muuttaa niin, että vuokrasopimukset voidaan tehdä niin kuin osapuolet haluavat. Se, onko kämppäkaverusten sopimus yhteinen vai ei, ei pidä vaikuttaa tuen saantiin tai määrään, Koro-Kanerva toteaa.

Hänen mukaansa asuntojen kysyntään ja vuokratasoon kasvukeskuksissa vaikuttaa kaupungistuminen, eikä opiskelijoiden vaikutus vuokra-asuntomarkkinoihin ei ole niin iso kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä.

– Yleinen asumistuki on myös selvästi yleisen vuokratason alapuolella, joten Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen uusi tutkimus, jonka mukaan asumistuki vaikuttaa vuokratasoon ennakoitua vähemmän on perusteltu. Asumistuki ei siis valu vuokranantajan taskuun, kuten virheellisesti joskus väitetään, vaan on asukkaan tuki asumismenoihin, Koro-Kanerva kertoo.

