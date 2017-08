Yksityisten vuokranantajien vuokrapyynnit edelleen laskussa pääkaupunkiseudulla

Kuitenkin pääkaupunkiseudulla yksityisten vuokranantajien vuokrapyynnit ovat laskussa. Suomen Vuokranantajien mukaan tämä on tärkeä huomata, sillä Helsingin ja pääkaupunkiseudun vuokramarkkinat näyttävät yleisesti suuntaa koko Suomen vuokramarkkinoille.

Yksityisten vuokranantajien vuokrapyynnit ovat Vuokraovi.comin tilastojen mukaan jo toista vuotta hienoisessa laskussa. Helsingissä laskua tarkasteluajanjaksolla tammi-kesäkuussa kaikissa vuokra-asunnoissa on 2,6 prosenttia, Espoossa 0,6 prosenttia ja Vantaalla 2,4 prosenttia.

Vastaavasti yritystoimijoilla vuokrapyynnit ovat nousseet Helsingissä 1,5 prosenttia, Espoossa 2,6 prosenttia ja Vantaalla 4,4 prosenttia.

– Kilpailu on kiristynyt ja yksityiset joustavat nopeammin kuin suuret toimijat. Yksityiset välttävät myös tyhjien kuukausien riskiä enemmän kuin yritystoimijat, ja mieluummin laskevat vuokraa kuin pitävät asunnon tyhjänä, Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva sanoo.

Uudistuotanto näkyy vuokrapyynneissä

Myös pääkaupunkiseudulle viime vuosina rakennetut uudet vuokra-asunnot näkyvät vuokrapyynneissä.

– Uusia asuntoja on syntynyt runsaasti ja uudiskohteiden vuokrat ovat hieman korkeampia kuin vanhemman asuntokannan vuokrat. Tämä selittää osittain vuokrien nousua, Koro-Kanerva sanoo.

– Kaksioita on tuotettu viime aikoina pääkaupunkiseudulla runsaasti, mikä on lisännyt kilpailua hyvistä vuokralaisista. Se näkyy erityisesti yksityisten kaksioiden vuokrapyyntien laskuna. Helsingissä laskua vuoden takaiseen on peräti 5,4 prosenttia, Koro-Kanerva toteaa.

Hänen mukaansa kilpailun kiristyessä on tärkeää pitää huolta yksityisten vuokranantajien toimintaedellytyksistä. Suomessa on noin 210 000 yksityistä vuokranantajaa, jotka omistavat kaksi kolmasosaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista.

Suomen Vuokranantajien kyselytutkimuksen mukaan 55 prosenttia yksityisistä vuokranantajista harkitsisi uuden sijoitusasunnon hankintaa, jos vuokratulosta perittävää pääomatuloveroa kevennettäisiin. Noin 15 prosenttia vuokrasta koostuu pääomatuloverosta.

– Esimerkiksi Helsingissä olevan 750 euron yksiön vuokrasta yli 110 euroa on pääomatuloveroa. Vuokratuloista maksettava vero päätyy asiakkaan maksettavaksi, kuten esimerkiksi kaupassa käydessä arvonlisävero lisätään hintaan. Sama mekanismi toimii myös vuokramarkkinoilla. Verotuksen keventäminen hidastaisi vuokrien nousua ja saataisiin myös hillittyä asumismenojen nousua. Pienten vuokratulojen verotuksen keventämistä kannattaisi kokeilla Suomessa, Koro-Kanerva esittää.