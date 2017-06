VR:n uudet veturit käyttöön

Ensimmäiset kahdeksan uutta Sr3 -sähköveturia siirtyivät viime perjantaina virallisesti Siemensiltä VR Groupin omistukseen ja niillä aloitettiin kaupallinen liikenne keskiviikkona.

Ensimmäinen tavaraliikenteen juna ajettiin Tampereen ja Vuosaaren sataman välillä. Kaksi juuri maahan saapunutta veturia saadaan käyttöön kesäkuun aikana. Sr3-veturi soveltuu sekä nopeaan matkustajaliikenteeseen että raskaaseen tavaraliikenteeseen.

Sähkövetureilla on takanaan laaja testausohjelma. Ensimmäinen veturi saapui Suomeen tammikuussa 2016. Vetureilla on käyttöönottolupa, joka mahdollistaa kaupallisen liikenteen ja niillä tullaan ajamaan seuraava vuosi mahdollisimman monipuolisesti matkustaja- ja tavaraliikenteen junia kokemuksia keräten, jotta mahdollisia teknisiä täydennyksiä ehditään vielä ottaa huomioon, ennen kuin sarjavalmistus alkaa kesällä 2018.

Koko 80 veturin kalustoerä toimitetaan vuoteen 2026 mennessä.

Uudessa Sr3-veturissa on myös kaksi dieselmoottoria, joiden avulla veturi pystyy vetämään vaunuja lyhyitä matkoja sähköistämättömillä sivuraiteilla ja ratapihoilla. Lisäksi veturissa on radio-ohjauslaitteisto, joka mahdollistaa veturin liikuttamisen veturin ulkopuolelta.

Veturihankinta on osa merkittävää VR Groupin kalustoinvestointien sarjaa. VR Group on hankkinut parin vuosikymmenen aikana uutta kalustoa noin miljardilla eurolla. Vectronin osuus tästä on yli 300 miljoonaa euroa. Kyseessä on myös yksi viime vuosien suurimmista veturikaupoista Euroopassa.