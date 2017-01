Valtiovarainministeriön ylijohtajat HS:ssä: "Ennusteita nopeampaan talouskasvuun ei voi luottaa"

Valtiovarainministeriössä ylijohtajina työskentelevät Mikko Spolander ja Sami Yläoutinen kirjoittavat Helsingin Sanomien mielipidepalstalla Suomen talouden tilasta.

Spolander ja Yläoutinen kirjoittavat, että myönteisistä talousuutisista huolimatta Suomen ongelmat eivät ole vielä ratkenneet.

– Kulutuksen ja investointien kasvu on nostanut Suomen noin prosentin tuntumaan ­asettuvalle kasvu-uralle. Ilman viennin selvästi ripeämpää ­elpymistä edellytyksiä tätä nopeammalle kasvulle ei kuitenkaan ole. Velkaantumiselle perustuvan yksityisen kulutuksen varassa ei synny kestävää kasvua, miehet kirjoittavat.

Spolanderin ja Yläoutisen mukaan edes nykyistä näkymää vahvempi suhdannekäänne ei pelastaisi Suomen julkista taloutta. Perusongelma on liian alhainen työllisyysaste, mitä suhdannenousu ei korjaa.

Spolander ja Yläoutinen muistuttavat, että sekä valtiovarainministeriön että Suomen Pankin ennusteiden mukaan hallituksen tavoitteet eivät olemassa olevin toimin ole toteutumassa. Hallitus tavoittelee julkisen talouden tasapainoa vuoteen 2021 mennessä. Miesten mukaan ennusteita nopeamman talouskasvun varaan talouspolitiikkaa ei kannata nojata.

– Hallitusohjelman sisältämien toimien mittaluokka ja ajoitus ovat oikeat. Ensi kevään puolivälitarkastelu tarjoaa mahdollisuuden katsoa, riittävätkö tähän asti toteutetut toimet täyttämään asetetut tavoitteet. Suunta on oikea, mutta vauhti ei näytä riittävän, he toteavat.

Ylijohtajat vastaavat kirjoituksessaan myös siihen väitteeseen, onko valtiovarainministeriö taipuvainen "erityiseen synkkyyteen" ennusteissaan. Huoli on heidän mukaansa vailla perusteita. He myöntävät, että suhdannekäänteitä on kieltämättä hankala ennustaa ja usein ne voidaan luotettavasti todeta vasta jälkikäteen.

– Valtion­talouden tarkastusvirasto julkaisi kesäkuussa 2016 valtio­varainministeriön makroennusteiden luotettavuutta koskevan tarkastuskertomuksen. Tarkastusvirasto toteaa varsin perusteellisesti laaditussa kertomuksessaan, että valtiovarainministeriön ennusteet ovat tilastollisesti luotettavia ja ennusteet vastaavat osuvuudeltaan muiden talousennustajien ennusteita. Myös ministeriö julkaisee ­keväisin raportin, jossa kerromme avoimesti ennustepoikkeamistamme ja analysoimme niiden syitä, he kirjoittavat.