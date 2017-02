Opiskelija vuokrasi kämppänsä joululoman ajaksi – siitä tehtiin bordelli

Norjalainen nuori mies nimeltä Kim lähti joululomalle ja vuokrasi opiskeluasuntonsa Trondheimissa Airbnb:n kautta loman ajaksi, kertoo Verdens Gang.

Kun Kim tuli takaisin lomalta, otti poliisi häneen yhteyttä. Hän sai tietää olevansa tutkinnan kohteena paritusepäilyjen takia. Poliisin mukaan hänen asunnossaan oli ollut paljon toimintaa kaikkina vuorokauden aikoina.

Kim toteaa VG:lle, että luonnollisesti on valtavan epämiellyttävää joutua poliisin tutkimuksiin paritusepäilyjen takia. Hänen mielestään kaikki vastuu on kuitenkin Lotel-palvelulla, joka vuokrasi asunnon prostituoidulle.

Kim oli käyttänyt asuntonsa vuokraamiseen norjalaista Lotelia, joka lupaa hoitaa kaikki Airbnb-vuokrauksen käytännön toimet kuten avainten luovutuksen ja siivouksen.

Lotelin johtaja kertoo Oscar Hellenes kertoo lehdelle, että tällaista tilannetta he eivät ole aikaisemmin kokeneet ja ovat hyvin pahoillaan Kimin kokemusten takia. Lotel ottaa hänen mukaansa asian hyvin vakavasti ja yrittää kehittää poliisin ja Airbnb kanssa parempia käytäntöjä tällaisten tapausten välttämiseksi.

Hän kuitenkin muistuttaa, että Kim on muiden asuntonsa Lotille vuokralle antaneiden tavoin allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan heillä on sama vastuu kuin jos he olisivat antaneet asuntonsa itse suoraan vuokralle Airbnb:n kautta.

Airbnb puolestaan kertoo VG:lle, että heillä on nollatoleranssi tällaisille tapauksille eikä kyseinen vieras voi enää käyttää heidän palvelujaan.

Iltasanomat uutisoi joulukuussa Suomessa tapauksesta, jossa Airbnb-vuokralaiset olivat jättäneet asunnon siivottomaan kuntoon.

Kuluttajaliiton johtava lakimies Tuula Sario kertoi Iltasanomille, että vuokranantajien ja asukkaiden välinen erimielisyys on normaali vahingonkorvausasia eli käytännössä ainoa tapa hoitaa sitä on lähteä käräjille.

Jos ihminen vuokraa asuntoaan Airbnb:n kautta, vuokranantaja ei nauti kuluttajansuojalain tuomaa oikeusturvaa. Sario huomauttaa, että se ei koske pelkästään Airbnb:tä, vaan kaikkia kauppoja kahden kuluttajan välillä.

Jos vuokralainen vielä sattuu olemaan ulkomaalainen, oikeudenkäyntiin vaikuttaa myös kyseisen maan lainsäädäntö. Tällaisessa tapauksessa mahdollisuudet ulkomaalaista ihmistä kohtaan ovat Sarion mukaan käytännössä nolla.