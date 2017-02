Veronmaksajien Teemu Lehtinen: Osinkoverotuksen kiristäminen askel väärään suuntaan

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mielestä valtiovarainministeriön yritysverotyöryhmän esityksiä huojennettujen osinkojen veronalaisen osuuden huomattavasta korottamisesta ja tuottoprosentin leikkaamisesta puoleen ei tule toteuttaa.

– Sijoituksia työllistävään yritystoimintaan on syytä kannustaa, eikä yritysten vahvojen taseiden merkitystä suhdannepuskurina pidä kevytmielisesti vähätellä. Listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotuksen selvä kiristäminen olisi askel väärään suuntaan, Lehtinen sanoo.

Yritysverotuksessa ja ansiotulojen verotuksessa työryhmän esitykset ovat sen sijan Lehtisen mielestä kannatettavia.

– On hyvä, että työryhmä on pidättyväinen yritysverotuksen rakenteellisessa muuttamisessa ja korostaa kohtuullisen ja kilpailukykyisen verokannan merkitystä selkeän ja laajan veropohjan vastapainona.

Lehtisen mielestä yritysverotuksessa on erityisen tärkeää, että veropolitiikka on ennustettavaa, johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Tempoilevia muutoksia ja väliaikaiseksi jääviä kannustinjärjestelyjä on hyvä välttää.

– Juuri tällä hetkellä nykyinen 20 prosentin yhteisöverokanta on sopiva. Yhteisövero on nyt melko kilpailukykyisellä ja kannustavalla tasolla moniin kilpailijamaihin verrattuna. Tilanteen muuttuessa meillä on kuitenkin oltava valmius jatkaa yhteisöverokannan alentamista. Jo lähivuosina on syytä harkita alennusta esimerkiksi 18 prosenttiin, Lehtinen sanoo.

Yhteisöveron tuotto on pysynyt viime vuosina vahvana verokannan alentamisesta huolimatta. Viime vaalikaudella yhteisöverokantaa alennettiin kahdessa vaiheessa 26 prosentista nykyiseen 20 prosenttiin.

Ansiotuloveroa kevennettävä

Ansiotulojen verotuksessa työryhmä kiinnittää huomiota korkeimpiin marginaaliveroprosentteihin ja esittää niihin kohdistuvaa alennusta.

– Työryhmän esitys on tärkeä muistutus siitä, että ansiotulojen verotus on Suomessa ankaran progressiivista ja lisäansioihin kohdistuvat marginaaliverot ovat hyvin korkeita laajoilla tuloalueilla.

Lehtisen mielestä hallituksen on huhtikuun puolivälitarkastelussaan hyvä tarttua työryhmän esitykseen ansiotulojen verotuksen keventämisestä.

– Tärkeää on samassa yhteydessä myös purkaa kilpailukykysopimuksessa sovituista sosiaalivakuutusmaksujen korotuksista aiheutuva kiristyspaine, Lehtinen korostaa.