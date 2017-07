Peliporukan sopimus tehtävä ennen arvontaa – muuten verottaja iskee

Arpajaisvoitto on Verohallinnon mukaan verovapaata, jos porukkasopimus on tehty etukäteen. Lahjaveron joutuu maksamaan vain silloin, kun pelin pelannut henkilö jakaa voittoa muille eikä sopimusta ole tai se on tehty jälkikäteen.

Porukkasopimus voi olla joko kirjallinen tai suullinen.

– Pelaajien on kuitenkin kyettävä näyttämään, että sopimus on tehty ennen arvontaa. Tämän vuoksi suosittelemme, että porukkasopimus tehdään aina kirjallisesti, toteaa ohjeen kirjoittanut Verohallinnon johtava veroasiantuntija Taneli Lallukka tiedotteessa.

Jos porukkasopimus on tehty arvonnan jälkeen, Verohallinnon mukaan kyse ei ole aidosta yhdessä pelaamisesta. Porukkapelaamisesta ei ole kyse myöskään silloin, kun arvonnan jälkeen tehty sopimus yhdessä pelaamisesta päivätään tehdyksi ennen arvontaa.

– Silloin, kun porukkasopimusta ei ole tehty ennen arvontaa, ovat muille kuin pelin pelanneelle henkilölle jaettavat osuudet lahjaa. Lahjaveroilmoitus on annettava Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lahja on saatu haltuun, muistuttaa Lallukka.

Kaikista ilman porukkasopimusta tehdyistä voitonjaoista ei tarvitse maksaa lahjaveroa. Verolliseksi lahja tulee vasta silloin, kun sen arvo on vähintään 5 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Jos lahjan saaja ei tee lahjaveroilmoitusta määräaikaan mennessä, seuraa siitä lain mukaan veron lisäksi veronkorotus. Ilmoittamatta jättäminen voi vakavimmillaan olla myös verorikos. Rikoksesta voi olla kyse myös silloin, jos pelaaja antaa väärän tiedon siitä, milloin porukkasopimus on tehty.

– Esimerkiksi suuren arpajaisvoiton lahjoittamiseen liittyvä laiminlyönti voi täyttää törkeänkin veropetoksen tunnusmerkit. Silloin tuomio voi kovimmillaan olla neljä vuotta vankeutta, kertoo Lallukka.

Verohallinnolla on oikeus ilmoittaa pienistäkin verorikoksista poliisille. Jos kyseessä on törkeä veropetos, on rikosilmoitus tehtävä Verohallinnon mukaan aina.