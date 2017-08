Venealalla kärsitään jo työvoimapulasta

Finnboatin mukaan alan teollisuuden tilauskanta ennakoi maltillista kasvua. Liitto kertoo tiedotteessaan, että joillain paikkakunnilla kärsitään jo työvoimapulasta.

– Koleat kevätkuukaudet hyydyttivät etenkin pienveneiden kaupan, mutta tilanne korjaantui suurelta osin kesä–heinäkuussa. Koska talouden näkymät ovat myönteisiä ja sää lämpimämpi on odotettavissa, että kotimaan venekauppa käy vielä elokuussa poikkeuksellisen hyvin, arvioi Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Myönteiset näkymät tuntuvat Finnboatin mukaan myös tänään torstaina avatussa Helsingin Uivassa venenäyttelyssä. Laitureilla ja maaosastoilla on mukana yli 150 näytteilleasettajaa ja kaikkiaan näyttelyssä esitellään yli 250 venettä.

– Uivassa mitataan venealan loppukesän pulssi. Laiturit ovat taas täynnä, joten siinä mielessä merkit ovat myönteisiä, Pajusalo toteaa.

Rekisteriin on Suomessa merkitty tammi-heinäkuun aikana 3 013 venettä, mikä oli kaksi prosenttia viimevuotista vähemmän. Rekisteröidyistä veneistä 76 prosenttia on tavallisia moottoriveneitä. Suuria purjeveneitä on rekisteröity vain viisi, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä rekisteröitiin 22.

Suomen veneviennin arvo tammi-toukokuussa oli 106,6 miljoonaa euroa. Viennin arvo jäi Finnboatin mukaan hivenen viime vuodesta jälkeen, sillä viime vuoden alkupuoliskolla Maltalle vietiin kaksi venettä, joiden yhteisarvo oli yli 30 miljoonaa euroa.

Viennin osuus Suomen venealan kokonaistuotannosta oli viime vuonna peräti 73 prosenttia. Suurimmat vientimaat ovat Ruotsi ja Norja.

Venealan yrityksissä työskentelee 3 500 henkilöä ja työllisyysvaikutus on kaikkiaan 4 000 – 6000 henkilöä.