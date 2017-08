Työllisyyden pitää Varman toimitusjohtajan mukaan vahvistua ripeämmin

Varman vahvistuneet sijoitustuotot nostivat alkuvuonna yhtiön tuloksen yli miljardiin euroon, samalla kun koko Suomen talouskin on piristynyt.

– Eläkesijoittajana olemme nähneet finanssikriisin jälkeisen elpymisen jo pitkään, mutta piristyminen on ulottunut toistaiseksi lähinnä sijoitusmarkkinaan. Nyt nousujohteinen vire on vihdoin tarttunut myös Suomen talouteen, toimitusjohtaja Risto Murto kertoo tulostiedotteessa.

Murto muistuttaa alkuvuoden kasvun olleen ripeää. Vetureita oli hänen mukaansa monia, kun vienti, yksityinen kulutus ja investoinnit nostivat kasvua.

Suoritus ei kuitenkaan hänen mielestään ole vielä täydellinen.

– Täydelliseen suoritukseen tarvitaan vielä työllisyyden ripeämpää vahvistumista. Toivottavasti tämä tapahtuu seuraavaksi, Murto lisää.

Varatoimitusjohtaja Reima Rytsölän mukaan euroalueen talouskasvun vahvuus on ollut positiivinen yllätys markkinoille. Samalla inflaatiopaineet ovat loistaneet poissaolollaan, ja rahapolitiikka on jatkunut erittäin elvyttävänä.

– Sen sijaan Yhdysvalloissa on hieman jääty optimistisimmista kasvuennusteista ja poliittinen epävarmuus on kasvanut, kun Trumpin hallinnon kyky toimeenpanna uusia päätöksiä on osoittautunut heikoksi, Rytsölä muistuttaa.

Alkuvuoden tulokseen ollaan Varmassa tyytyväisiä

Varman kokonaistulos tammi-kesäkuussa oli 1,05 miljardia euroa, josta sijoitustoiminnan tuloksen osuus oli 1,03 miljardia

‒ Vuosi on ollut Varmalle hyvä ja olemme tyytyväisiä alkuvuoden vahvaan tulokseen, Murto kertoo.

Sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 4,7 prosenttia, ja sijoitussalkun markkina-arvo nousi uuteen ennätykseensä 45 miljardiin euroon. Vuosi sitten sijoitustappio oli 704 miljoonaa, ja yhtiön tulos painui 733 miljoonaa miinukselle.

Varman sijoitussalkussa ovat alkuvuonna parhaiten tuottaneet osakkeet. Lisäksi korkosijoitusten tuotto oli Rytsölän mukaan markkinakorkojen tasoon nähden erinomaista.

Varmassa oli kesäkuun lopussa vakuutettuna 536 000 työntekijää ja yrittäjää. Eläkepäätöksiä annettiin tammi−kesäkuussa 25 822, mikä oli 17 prosenttin vuodentakaista enemmän. Osittain varhennettua vanhuuseläkettä myönnettiin 1 636 henkilölle.