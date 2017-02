Jan Vapaavuori TE:lle: Suomi kärsisi Donald Trumpin protektionismista

Euroopan investointipankin EIP:n varapääjohtaja Jan Vapaavuori sanoo Talouselämälle, että Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ja Iso-Britannian EU-ero voivat jarruttaa investointeja. Toistaiseksi pörssikurssit ovat nousseet huomattavasti USA:n vaalien jälkeen.

– Investointipankissa tarkkailemme taloutta investointien kautta. Keskeinen niitä hidastava asia on epävarmuus. Tässä suhteessa kasvava yleinen epävarmuus – josta Brexit ja Trump ovat kaksi ilmeisintä – lisää huolta, Vapaavuori sanoo.

Hänen mukaansa investointien vähenemisestä ei ole vielä tietoa. Ongelmia on kuitenkin odotettavissa siitä, kun poliitikot Trumpin tavoin muuttuvat epävarmuuden hillitsijöistä sen lietsojiksi.

– Taloudessa erilaisia epävarmuustekijöitä on ollut aina. Politiikan tehtävä on ollut luoda jonkinlaista vakautta ja ennustettavuutta. Nyt syntyy vaikutelma, että jopa Trumpin strategia on ylläpitää epävarmuutta ja ennakoimattomuutta. Se tarkoittaa lisää vaikeuksia talouden toimijoille, Vapaavuori sanoo.

Hänen mukaansa hankaluus on siinä, kun samaan aikaan reaalitaloudessa näkyy piristymistä, epävarmuus kuitenkin kasvaa.

– Suurin huoli on ehkä se, leviääkö protektionistinen aalto Yhdysvaltain ulkopuolelle, Vapaavuori sanoo.

Jos protektionismi lisääntyy, Suomi on Vapaavuoren mukaan häviäjien joukossa.

– Mitä pienempi talous, mitä riippuvaisempi viennistä ja ulkomaankaupasta maa on, sitä enemmän on pelissä. Protektionististen virtausten yleistyminen on erityisen hankalaa Suomen kaltaisten maiden kannalta, hän sanoo.

Vapaavuori on toiminut Euroopan investointipankin varapääjohtajana syksystä 2015 lähtien. Hän ilmoitti tällä viikolla tavoittelevansa Helsingin pormestarin tehtävää kevään kuntavaaleissa.