Uutissuomalainen: Antti Rinteellä sama strategia kuin Donald Trumpilla

SDP:n puheenjohtajaksi valittu Antti Rinne puhui sunnuntaina linjapuheessaan elvyttävämmän talouspolitiikan puolesta. Rinne sanoi, ettei talouden kasvu käynnisty itsestään, vaan se on käynnistettävä.

Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri Seppo Orjasniemi sanoo talouden kasvun käynnistyneen jo. Kasvupainotteisella finanssipolitiikalla voitaisiin nopeuttaa talouskasvua väliaikaisesti, mutta toimien pitäisi olla tarkkaan kohdennettuja.

– On hyvin epätodennäköistä, että elvyttävä finanssipolitiikka ja aktiivinen työvoimapolitiikka olisivat itse itseään rahoittavia hankkeita, Orjasniemi toteaa.

Orjasniemi ei ota kantaa Rinteen hahmottelemien tulevaisuushankkeiden tarpeellisuuteen, mutta sanoo, että kaikki ne jouduttaisiin rahoittamaan lisävelalla.

– Kaikki johtaisi julkisen talouden lisävelkaantumiseen ja alijäämän kasvuun.

Hän myöntää, että suurilla infrahankkeilla on ollut kasvuvaikutuksia ja liikenneväylissä on korjausvelkaa, mutta korjaamalla ei saada pysyvää kasvuvaikutusta. Sellaisissa tulevaisuushankkeissa on perusteltua olla mukana, jotka luovat uutta teknologiaa ja nostavat tuottavuutta, mutta niissä on yleensä suuri riski.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen vertasi Rinnettä Yhdysvaltojen presidenttiin Donald Trumpiin ja sanoi Rinteen tulevan pahasti jälkijunassa, kun hän piiskaa valtiota vauhdittamaan investointeja.

– Rinteellä on sama strategia kuin Trumpilla, laitetaan lisää pökköä pesään, vaikka USA on jo irtautunut taantumasta ja Suomikin melkein. Tämä strategia olisi ollut paikallaan 4-5 vuotta sitten, Vartiainen totesi.

Hänen mielestään n kummallista sanoa, ettei kasvu käynnisty itsestään, kun kasvu on nyt nimenomaan käynnistynyt.