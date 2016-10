Uusyrityskeskusten johtaja uskoo starttirahojen riittävän tänä vuonna

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi arvioi, että uusyritysten perustamisessa tämän vuoden näkymät ovat viime vuotta valoisammat. Viime vuonna starttirahat loppuivat hänen mukaansa joillakin alueilla jo toukokuussa ja myöhemmin lähes kaikkialla. Loka-joulukuussa yritysten perustaminen romahti selvästi.

– Nyt starttirahaa näyttäisi riittävän, joten yrityksiä tullaan oletettavasti perustamaan tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna, Jokilampi ennustaa.

Alkuvuonna kasvua ei yhdistyksen mukaan ollut vielä havaittavissa, mutta heinä-syyskuussa yrityksiä perustettiin uusyrityskeskusten kautta viisi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.

Uusyrityskeskusten kautta on tammi-syyskuussa perustettu 5 531 yritystä, mikä on prosentin enemmän kuin vuosi sitten. Uusyrityskeskukset antoivat starttirahalausuntoja tarkastelujaksolla 3333 kappaletta, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Suomessa on 31 uusyrityskeskusta, joilla on yhteensä 85 palvelupistettä.