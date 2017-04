Yhdysvaltain talouskasvu hidastui 0,7 prosenttiin

Yhdysvalloissa ensimmäisen vuosineljänneksen talouskasvu näyttää jäävän 0,7 prosenttiin, kertoo The Economist. Tämä on tavanomaista alempi tulos, sillä ensimmäisten vuosineljännesten keskimääräinen kasvu on ollut 1,1 prosenttia.

Lehden arvion mukaan tätä ei voida pitää yllätyksenä, sillä kuluttajien ja pienten yritysten luottamus on laskenut voimakkaasti Donald Trumpin tultua valituksi Yhdysvaltain presidentiksi ja toisaalta kasvu hidastelee usein alkuvuodesta.

Kasvun rakenne on kuitenkin muuttunut. Siinä missä kuluttajat eivät osta, yritykset taas investoivat. Muut kuin kiinteät investoinnit kasvoivat peräti 9,4 prosenttia. Tästä reilu kolmannes oli kuitenkin öljy- ja kaasuteollisuuden aikaansaamaa, eikä tutkimukseen ja kehitykseen investoida samoissa määrin.

Lehti pitää kuitenkin mahdollisena, että investointien kasvu johtaa tulevina vuosina tämänhetkistä suurempaan kasvukehitykseen. Kasvun odotetaan olevan joka tapauksessa lopuilla vuosineljänneksillä selkeästi parempaa aiempien vuosien kehitykseen nojaten.

Todennäköisimpänä vuoden bruttokansantuotteen kasvuvauhtina pidetään noin kahta prosenttia, mikäli investointien lisääntyminen ei saa aikaan laajempaa kasvubuumia.