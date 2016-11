Suomalaisyrityksen ongelmia Venäjällä ratkotaan talouskomissiossa Moskovassa

Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission kokous järjestetään Moskovassa keskiviikkona 23. marraskuuta.

Suomen ulkoministeriön mukaan talouskomission tehtävänä on parantaa suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia Venäjällä ja luoda yhteyksiä yritysten välille. EU:n Venäjälle asettamien talouspakotteiden poistamiselle ei kuitenkaan vielä ole perusteita, koska Minskin sopimuksen toimeenpano ei ole edennyt.

Kokouksen Suomen puolen puheenjohtajana toimii ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Venäjän puolen puheenjohtajana toimii varapääministeri Dmitri Kozak.

Mykkänen muistuttaa, että Suomi on muiden EU-maiden tavoin jatkanut Venäjän-kauppaa siltä osin kuin tavarat ja palvelut eivät ole pakotteiden piirissä.

– Venäjällä toimii yli 400 suomalaista yritystä, joten on luonnollista, että niiden kohtaamia ongelmia ratkotaan talouskomission eri kokoonpanoissa. Nyt on tullut tarve kokoontua ministerivetoisesti yritysten asioiden hoitamiseksi, Mykkänen kertoo ministeriön tiedotteessa.

Kokouksessa käsitellään ulkoministeriön mukaan eri työryhmien asioita ja keskustellaan yritysten mahdollisista ongelmista. Toimialakohtaisia työryhmiä on 15 ja alueellisia yhdeksän.

Koko talouskomissio kokoontui viimeksi vuonna 2013. Työryhmät ovat kuitenkin jatkaneet teknisen tason työtä muun muassa liikennesektorin, tullialan tai metsäsektorin asioiden hoitamisessa.

Suomen ja Venäjän välinen kauppavaihto on supistunut vuodesta 2012 lähtien, mutta Venäjä on silti yhä Suomen viidenneksi tärkein vientikumppani. Tuontimaana se on kolmanneksi tärkein. Suomalaisten sijoitusten arvo Venäjälle on noin 11–12 miljardia euroa.