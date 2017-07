Uberin haastaja valtaa Aasiaa – kerää 2,5 miljardin dollarin rahoituksen

Uberin aasialainen kilpailija Grab kerää ennätyssuurta rahoitusta vahvistaakseen etumatkaansa Aasian markkinoilla, uutisoi CNBC.

2,5 miljardin dollarin rahoituskierros on Kaakkois-Aasian suurin. Grabia lähellä olevien lähteiden mukaan yhtiö on arvioitu nyt 6 miljardin dollarin arvoiseksi.

Grab pitää hallussaan jopa 95 prosenttia Kaakkois-Aasian kyydinvälitysmarkkinasta ja sen kautta välitetään noin 3 miljoonaa kyytiä päivittäin. Yhtiö toimii yhteensä 65 kaupungissa seitsemässä Kaakkois-Aasian maassa.

Grabin lisäksi Aasiassa alaa valtaavat myös monet muut digitaaliset kyydinvälitysalustat. Indonesialaisen Go-Jekin on arvioitu olevan arvoltaan 3 miljardin dollarin luokkaa ja osan Grabista omistavan kiinalaisjätti Didi Chuxingin arvoksi lasketaan jopa 50 miljardia euroa.

Länsimaissa melko tuntematon Didi Chuxing on maailman suurin kyydinvälitysalusta. Yhtiö on kasvanut nopeasti ja sijoittanut Grabin lisäksi esimerkiksi Lyftiin, joka on Uberin merkittävin yhdysvaltalaiskilpailija. Viime kesänä Didi Chuxin osti Uberin toiminnot Kiinassa.