Työvoimapula vaivaa kasvavaa pelialaa

Peliala 2016 -selvityksen mukaan Suomen peliteollisuuden työntekijöistä noin 18 prosenttia tulee ulkomailta.

Pelituotanto on yksi tänään alkavan Taitaja 2017-tapahtuman eli ammattitaidon SM-kisojen kilpailulajeista. Toisen asteen ammatillinen koulutus pyrkii osaltaan vastaamaan pelialan kasvavaan työvoimatarpeeseen kehittämällä alan koulutusta ja kilpailutoimintaa.

Pelialalle palkataan työntekijöitä muun muassa sisällöntuotantoon, testaamiseen, käyttäjätukeen ja markkinointiin. Ammatillinen koulutus keskittyy pääsääntöisesti sisällöntuotannon työtehtäviin.

Koulutusta pelialalle annetaan media-alan perustutkinnossa ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoissa. Koulutus valmistaa opiskelijat toimimaan pelituotannon eri tehtävissä, kuten pelisuunnittelijana, 2D- tai 3D-peligraafikkona, ohjelmoijana tai tuottajana.

– Tärkeitä ominaisuuksia pelialan osaajalle ovat muun muassa luovuus, ongelmanratkaisutaidot, ryhmätyötaidot ja kiinnostus erilaisiin peleihin. Ammatillisessa koulutuksessa ei lähtötasolla tarvita erityisiä taitoja, mutta kaikille on hyötyä peliharrastuksesta, graafikoille kuvataideharrastuksesta ja koodareille matemaattisesta lahjakkuudesta, kertoo Taitaja 2017-tapahtuman pelituotannon lajivastaava Mikko Sallinen Stadin ammattiopistosta.

Taitaja-tapahtumassa on mukana myös alan yritysnäkökulmaa. Rovion pelisuunnittelijat ovat suunnitelleet pelituotannon kilpailutehtävän ja tuomareina toimii Rovion pelisuunnittelijoita, graafikoita ja ohjelmoijia.

– Olemme erittäin iloisia siitä, että pelituotanto on nyt myös osana Taitaja-tapahtumaa. Meille nuoret, nuorten koulutus ja työelämään pääsy ovat ensisijaisen tärkeitä asioita. Odotan innolla minkälaisia pelejä kilpailijat kehittävät, kertoo Tatu Petersen-Jessen, joka on Art Director Roviolta ja Taitaja-tapahtuman pelituotannon lajiohjausryhmän jäsen.

Liikevaihdolla mitattuna Suomi on Euroopan kolmen suurimman pelinkehittäjämään joukossa. Suomalaisissa pelistudioissa odotetaan avautuvan noin 280 uutta työpaikkaa tänä vuonna. Peliala muodostaa arvioilta puoli prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

– Tänä vuonna suomalaisista firmoista Next Games on juuri listautunut pörssiin ja Remedy ilmoitti juuri samanlaisista aikeistaan. Tämä on uusi vaihe suomalaisessa peliteollisuudessa, Sallinen kertoo.