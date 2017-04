Tuulivoimaa suunnitteilla alan yhdistyksen mukaan 17 miljardin arvosta

Suomen Tuulivoimayhdistys kertoo, että ylläpitämän hankelistan mukaan Suomessa on tällä hetkellä suunnitteilla 11 300 megawatin edestä tuulivoimahankkeita.

Toteutuessaan hankkeet tarkoittavat yhdistyksen mukaan 17 miljardin euron investointeja Suomeen.

– Hankkeiden suuri määrä mahdollistaa aidon kilpailun syntymisen energia- ja ilmastostrategian mukaisessa uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutusjärjestelmässä, yhdistyksen tiedotteessa todetaan.

Suunnitteilla olevalla kapasiteetilla voitaisiin yhdistyksen mukaan tuottaa jopa 40 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, jolloin tuulivoimaa olisi Suomessa suhteellisesti yhtä paljon kuin Tanskassa. Tällä hetkellä Suomen sähkönkulutuksesta katetaan tuulivoimalla noin neljä prosenttia.

Tuulivoima-ala on valmiina energia- ja ilmastostrategian mukaiseen uusiutuvan sähköntuotannon kilpailutukseen: rakennusvalmiita tuulivoimahankkeita on kilpailutuksen tullessa ajankohtaiseksi lähes 4 000 megawattia. Tämä on yli viisinkertaisesti kilpailutettavan 2 terawattitunnin vuosituotannon verran.

– On ilo nähdä, että tuulivoima-alalla uskotaan tulevaisuuteen ja hankkeita viedään eteenpäin. Hankkeiden suuri määrä takaa sen, että kilpailusta tulee aitoa ja tuki ohjautuu kustannustehokkaimmille hankkeille, uskoo Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

Hän muistuttaa, että sähkön hinnan ennustetaan useissa skenaarioissa pysyvän matalana ja tuotantokustannusten suuruutta on vaikea ennustaa usean vuoden päähän.

– Ensimmäinen tuotantotuen kilpailutuskierros tulee osoittamaan mikä on kustannustehokkain tapa tuottaa uusiutuvaa energiaa ja millaisella kustannuksella Suomessa tällä hetkellä pystytään tuulivoimaa tuottamaan, Mikkonen arvioi.