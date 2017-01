Donald Trump ei heilauttanut markkinoita mutta kursseissa odotuksia

Markkinoiden reaktio Donald Trumpin virkaanastujaispuheeseen oli hillitty, arvioidaan Nordean aamukatsauksessa.

Osakkeet hieman laskivat Nordean mukaan puheen aikana, ja dollarin arvoa mittaava DXY-indeksi on laskenut perjantai-iltapäivästä lähtien. Meksikon peso heikkeni hetkellisesti, mutta on sen jälkeen vahvistunut tasaisesti. Aasian markkinoiden reaktio Trumpin puheeseen on ollut Nordean mukaan maltillinen.

Varainhoitoyhtiö FIM:n aamukatsauksen mukaan Trumpin odotettu virkaanastujaispuhe ei sisältänyt juurikaan uutta informaatiota politiikan linjanmuutoksesta sijoittajille.

– Markkinoilla on odotettava vielä tarkempia tietoja uusista toimista. Keskustelu etenkin Trumpin kauppapolitiikasta käy kiivaana, mutta toistaiseksi varsinaisia kauppaneuvotteluja ei ole vielä käyty, FIM toteaa.

Lähi-Tapiolan Varainhoidon korkojohtaja Peter Castrén puolestaan muistuttaa, että Yhdysvallat on tänä vuonna avainasemassa maailman kaikkien korkomarkkinoiden kannalta.

– USA on avainasemassa ei ainoastaan omien, vaan kaikkien muidenkin korkomarkkinoiden kannalta. USA:n kehitys vaikuttaa aina myös Eurooppaan, Castrén huomauttaa Lähi-Tapiolan Sijoittajatalous-julkaisussa.

Markkinaodotukset ovat Castrénin mukaan jo kertaalleen heittäneet häränpyllyä Trumpin suhteen. Ennen vaaleja oletettiin Trumpin valinnan säikyttävän osakesijoittajia, mutta sitten markkinoilla päätettiinkin uskoa lupauksiin reippaasta velkaelvytyksestä ja investoinneista. Osakkeet kirivät ennätyslukemiin, ja korot ovat nousseet paljon.

– Tällä hetkellä markkinoiden ajatus on antaa Trumpille mahdollisuus, Castrén arvioi.

Hän kuitenkin muistuttaa, että kursseihin on hinnoiteltu paljon lupauksia. Jos syntyy poliittisia konflikteja, voi olla että markkinat pettyvät.

– Joka tapauksessa ollaan vuoden toisella puoliskolla ennen kuin politiikan vaikutukset näkyvät, Castrén sanoo.

Myös Euroopassa seurattavat riskit ovat hänen mukaansa poliittisella puolella.

– Huolet varsinkin Ranskan suhteen ovat suuret. Jos äärioikeisto pääsee valtaan, se lisää epävarmuutta markkinoilla, Castrén varoittaa.

Epävarmuus näkyy hänen mukaansa jo nyt Ranskan ja Saksan korkoeron kasvuna.