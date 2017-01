Naistradenomit pyytävät jo kättelyssä vähemmän palkkaa

Naisen palkka on Suomessa keskimäärin 83,3 prosenttia miesten palkasta.

Keskipalkalla mitattuna nais- ja miestradenomien välinen palkkaero on 612 euroa kuussa miesten eduksi. Palkkaeroon vaikuttavat muun muassa erilainen sijoittuminen erilaisiin tehtäviin ja toimialoille.

Tradenomiliitto TRALin tutkimuksessa kävi ilmi, että yksi osatekijä palkkaeroihin ovat myös naisten pienemmät palkkapyynnöt.

– Palkkaeron kaventuminen tradenominaisten ja miesten välillä on hyvä uutinen, sillä tradenomien osalta ero on viime vuosina pelkästään kasvanut. Mutta on huolestuttavaa, että palkkaerot syntyvät osin jo työnhakuvaiheessa, TRALin puheenjohtaja Niko Aaltonen sanoo.

Tutkimuksen mukaan miestradenomit pyytävät keskimäärin 14 prosenttia enemmän palkkaa asematasosta riippumatta ja toteutunut palkkataso on saman suuruinen. Palkkapyynnöt ovat miehillä keskimäärin 433 euroa korkeampia kuin naisten ja toteutunut palkka on keskimäärin 410 euroa suurempi kuin naisilla.

– Kannustamme naistradenomeja hakeutumaan heti uran alkuvaiheessa asiantuntijatehtäviin ja muodostamaan palkkaneuvontamme avulla realistisen palkkapyynnön, sanoo palvelu- ja kehitysjohtaja Tomi Kouva.

Nais- ja miestradenomien palkkaeroon vaikuttavat monet tekijät, kuten erilainen sijoittuminen eri tehtäviin ja toimialoille. Lisäksi miehet ovat naisia useammin tulospalkkauksen piirissä, millä on merkittävä vaikutus palkkatasoon.

Edelleen naisten palkat ovat myös huomattavasti tasaisempia kuin miesten.

– Myös perhevapaiden nykyistä tasaisempi jakautuminen auttaisi merkittävästi naisten asemaa työmarkkinoilla. Perhevapaisiin liittyvää päätöksentekoa ei voi enää lykätä hamaan tulevaisuuteen ja kannustammekin nykyistä hallitusta paneutumaan asiaan jo tällä hallituskaudella, Aaltonen sanoo.

Jäsentutkimuksen mukaan tradenomien keskipalkka on 3533 euroa kuukaudessa, ammattivuosia keskimäärin 9 vuotta.

Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy TRALin toimeksiannosta.