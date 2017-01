Teknisen Kaupan Liitto vaatii luopumaan moottoripyöräverosta

Liiton mukaan hallituksen esitys kohtelee muutamaa toimialaa ja harrastajaryhmää epätasa-arvoisesti.

Hallitus suunnittelee uutta veroa kevyille moottoriajoneuvoille. Veron määrä moottoripyörää kohden olisi 150 euroa vuodessa, ja sen haluttaisiin kerryttävän valtion kassaa 25 miljoonan euron vuotuisilla verotuloilla.

Jotta Suomi pääsisi EU:n sille asettamiin ilmastotavoitteisiin, Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston mukaan verotuksessa pitäisi siirtyä hankinnan ja omistamisen verottamisesta päästöpohjaiseen käytön verottamiseen.

– Verorakenteen muutokset tulisi toteuttaa mahdollisimman pian, jotta ympäristöystävällisempien, teknisesti kehittyneempien ja turvallisempien moottoripyörien osuus ajoneuvokannasta saataisiin kasvuun, Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Esa Ruohonen sanoo.

Hänen mukaansa vero uhkaa koko harrastusta ja alan kauppaa. Moottoripyörien myyntiluvut ovat laskeneet jo seitsemän vuotta peräkkäin.

– Jos kutistuvalle harrastukselle asetetaan vuotuinen 150 euron vero, moottoripyörien myynti vähenee vieläkin ja käytöstä poistetaan moottoripyöriä, jolloin verokertymästä tuskin tulee suunnitellun suuruinen, Ruohonen arvioi.

Hän toteaa, että kuluttajat tekevät moottoripyöräilyä koskevia hankintapäätöksiä samalla periaatteella kuin henkilöautohankintoja – mitä enemmän hankintaa ja omistamista verotetaan, sen vanhemmilla ajoneuvoilla ajetaan. Ja jos harrastuksen todetaan maksavan liikaa, keskivertotaloudessa siitä helposti luovutaan.

Samaan aikaan kun moottoripyörille suunnitellaan veronkorotuksia Suomessa, veron alentamisesta on saatu positiivisia tuloksia muissa Pohjoismaissa. Suomessakin on hyviä kokemuksia uusien autojen kaupasta, jossa autoveron tuotto on veron alentamisesta huolimatta kasvanut lisääntyneen myynnin myötä.

Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaosto vaatiikin luopumista hallituksen esityksen mukaisesta ajoneuvoverosta kunnes liikenneverkkoon, verotukseen ja valvontaan liittyvien kokonaisuudistusten vaikutukset ovat tiedossa.