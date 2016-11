Asuntosijoittaja ennustaa historiallista käännettä vuokramarkkinoille

Asuntosijoitusyhtiö Asuntosalkku Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa ennustaa, että tänä vuonna nähdään historiallinen käänne vuokra-asuntomarkkinoilla, kun markkinat siirtyvät vuokranantajien markkinoista vuokralaisen markkinoiksi.

– Vuokra-asuntomarkkinoista tulee vuokralaisen markkinat pääasiassa kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on monen toimijan samanaikaiset virheelliset markkina-analyysit ja niiden perusteella tehdyt virheelliset päätökset. Toinen syy on rahan määrä asuntosijoitusmarkkinoilla ja kirjanpitostandardien mahdollisuudet. Nämä syyt ovat johtaneet vuokra-asuntojen määrän suureen kasvuun ja kasvattavat vuokra-asuntojen määrää myös tulevina vuosina, Sinnemaa kertoo asuntomarkkinakatsauksessaan.

Vuokramarkkinoiden vetovoima on Sinnemaan mukaan yliarvioitu monella tapaa. Vuokrankorotusmahdollisuudet on arvioitu liian optimistisesti ja vuokria on korotettu liian paljon, kun indeksin päälle on tehty prosenttikorotuksia. Vuokrien on myös oletettu nousevan ikuisesti ja jatkuvasti, mikä on hänen mukaansa johtanut yli-investointeihin vuokra-asuntojen osalta, kun investointilaskelmien vuokrat on arvioitu liian korkeiksi.

Lisäksi hänen mukaansa uusia vuokra-asuntoja on valmistunut joillekin alueille pääkaupunkiseudullakin liikaa, jotta vuokramarkkinoiden kysyntä riittäisi vastaamaan tarjontaan.

Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia

Vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 2,6 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat keskimäärin 2,4 prosenttia ja ARA-asuntojen 2,9 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 2,5 prosenttia, muualla Suomessa 2,3 prosenttia.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,6 prosenttia ja ARA-asuntojen vuokrat 0,4 prosenttia.

Vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra kuukaudessa oli 13,67 euroa neliöltä ja ARA-asuntojen 11,58 euroa neliöltä. Helsingissä keskivuokra oli 18,81 euroa neliöltä.