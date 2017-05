Johtajien keskipalkka valtiolla oli 6 577 euroa kuussa

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani eli keskimmäinen arvo oli viime vuonna 3 539 euroa kuukaudessa. Tämän ansion puolet palkansaajista alittaa ja puolet ylittää. Ansioiden keskiarvo puolestaan oli 3 826 euroa kuukaudessa.

Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Suurin säännöllisen työajan mediaaniansio oli johtajilla, 6 577 euroa kuukaudessa. Toiseksi suurin oli erityisasiantuntijoiden mediaaniansio, 4 257 euroa kuukaudessa.

Pienin mediaaniansio oli toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä 2 741 euroa ja muiden ammattiryhmien palkansaajilla 2 595 euroa. Muiden ammattiryhmien yleisimpiä ammatteja valtiolla olivat siivoojat, varastomiehet ja tekniset asentajat.

Erityisasiantuntijoilla säännölliset ansiot nousevat iän myötä ja ovat korkeimmillaan 4 420 euroa ikäryhmässä 50–54 vuotta. Tämän jälkeen mediaaniansio laskee hieman. Asiantuntijoilla korkein mediaaniansio 3 247 euroa on ikäryhmässä 40–44 vuotta, minkä jälkeen mediaaniansio laskee.

Erityisasiantuntijoiden määrä lisääntyy iän myötä tasaisesti. Eniten palkansaajia on ikäryhmässä 50–54-vuotiaat, noin 3 900 palkansaajaa. Ikäryhmissä 20–24 vuotta ja 25–29 vuotta erityisasiantuntijoiden määrä on verrattain alhainen. Asiantuntijoita puolestaan on eniten ikäryhmässä 50–54 vuotta, noin 4 300 palkansaajaa.

Valtiolla työskenteli viime vuoden marraskuussa noin 72 000 palkansaajaa, joista kokoaikaisia oli 67 000. Suurimmat ammattiryhmät olivat erityisasiantuntijat, noin 24 900 palkansaajaa ja asiantuntijat, noin 24 600 palkansaajaa. Noin 69 prosenttia henkilöstöstä työskenteli asiantuntija-ammateissa.