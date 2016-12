Työmarkkinoiden taustalla on Hypon mielestä pelottavia piirteitä

Tilastokeskuksen tuoreiden lukujen mukaan työttömyysaste oli marraskuussa 8,1 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 8,2 prosenttia. Kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettuna työttömyysasteen trendi oli marraskuussa 8,7 prosenttia.

Työllisyysaste parani marraskuussa vuodentakaisesta 66,9 prosentista 67,7 prosenttiin. Kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,8 prosenttia.

Juhana Brotheruksen mukaan työmarkkinoiden taustalla on kuitenkin pelottavia piirteitä. Matala työttömyysaste on hänen mukaansa osin kasvavan piilotyöttömyyden väärentämää, sillä yhä suurempi osa työkykyisistä ja työikäisistä työttömistä on turhautuneina lopettanut aktiivisen työnhaun. Tällöin heitä ei kirjata työttömiksi, vaan piilotyöttömiksi työvoiman ulkopuolelle.

– Mikäli kasvanut turhautuneiden joukko lasketaan mukaan, on työttömyysaste yhä yli 10 prosenttia, Brotherus muistuttaa tiedotteessaan.

Toinen huono uutinen hänen mukaansa on työttömien joukossa tapahtuva syrjäytyminen.

– Yli joka kolmas työtön on pitkäaikaistyötön – luku ei ole ollut koskaan yhtä hälyttävä. Toisaalta työllisten parissa ylitöiden määrä on kohonnut jo ennätykselliseksi. Toisin sanoen osalle halukkaista ei löydy töitä ensinkään, kun toiset joustavat jo vapaa-ajastaan, Brotherus painottaa.

Kahtiajako uhkaa hänen mukaansa myös talouden kasvumahdollisuuksia, sillä työmarkkinoilta tippuneita on vaikea saada takaisin ja ylitöiden kasvattamisessa voi tulla katto vastaan.