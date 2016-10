Danske Bankin ekonomistit: Jatkossa ei ole itsestäänselvyys että asunto on hyvä sijoitus

Asuntojen hintakehityksellä on merkittävä vaikutus suomalaisten varallisuustilanteeseen.

Tuoreet tilastot asuntomarkkinoilta vahvistavat Danske Bankin ekonomistien Pasi Kuoppamäen ja Henna Mikkosen mukaan kuvaa talouden orastavasta elpymisestä, mutta myös asuntomarkkinoiden jakautumisesta.

Vanhojen asuntojen hinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa vuodentakaisesta pääkaupunkiseudulla 2,8 prosenttia, mutta muualla maassa vain 0,2 prosenttia. Keskimääräinen neliöhinta nousi syyskuussa pk-seudulla 3 566 euroon, mutta muualla vain 1 687 euroon.

– Suomalaisten varallisuudesta noin 70 prosenttia on kiinni asunnoissa, joten asuntojen hintakehityksellä on merkittävä vaikutus suomalaisten varallisuustilanteeseen. Kotitalouksien varallisuuden tulevaisuudennäkymät ovat siis entistä enemmän eriytyneet asuntomarkkinoiden jakautumisen vuoksi. Jatkossa ei ole enää itsestäänselvyys, että asunto on myös hyvä sijoitus, ekonomistit toteavat tiedotteessaan.

Mikkonen arvioi, että asuntojen hinnoissa voidaan tänä vuonna nähdä reilun prosentin nousua varovaisesti piristyvän talouden myötä.

– Myös ensi vuonna hintojen nousu jatkunee, mutta maltillisena, sillä ostovoiman heikko kehitys ja talouden vaisuus pitävät kuluttajat varovaisina. Matala korkotaso kuitenkin tukee edelleen asuntovelallisia vielä useamman vuoden ajan, hän ennustaa.