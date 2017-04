Suomen terveysteknologian vienti ylitti kaksi miljardia euroa

Terveysteknologian tuotteiden vienti kasvoi edellisvuodesta 9,7 prosenttia yhteensä 2,11 miljardiin euroon. Tuonti kasvoi 8,0 prosenttia noin miljardiin euroon, jolloin toimialan kauppataseen ylijäämä ylitti ensimmäisen kerran miljardin euron rajapyykin.

Terveysteknologia on edelleen yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista Suomessa.

Suomen terveysteknologia tuotteiden vienti on viimeisen 20 vuoden ajan kasvanut ja lisännyt samalla kauppataseen ylijäämää. Tänä aikana viennin arvo on viisinkertaistunut ja ylijäämä kymmenkertaistunut. Keskimääräinen vuosittainen viennin kasvu on ollut 6,6 prosenttia.

Viime vuonna kasvu johtui pääosin terveydenhuollon laitteiden viennistä, joka kasvoi 12 prosenttia yhteensä 1,35 miljardiin euroon. Tämä on 71 prosenttia terveysteknologian kokonaisviennistä.

Toiseksi suurin osa-alue oli in vitro -diagnostiikka, johon sisältyvät sekä reagenssit että laitteet. Kasvua edellisvuodesta oli neljä prosenttia ja viennin arvo tällä alueella oli 526 miljoonaa euroa. Pelkkä reagenssien vienti kasvoi yhdeksän prosenttia ja oli 276 miljoonaa euroa.

Terveysteknologia on yksi merkittävimmistä korkean teknologian vientialoista Suomessa. Yrityksillä on kansainvälisesti vertaillen laajaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Suomessa ja ne myös valmistavat valtaosan tuotteistaan täällä. Ala työllistää Suomessa runsaat 10 000 henkilöä.