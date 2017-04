Myönteinen kehitys on ministeriön mukaan vallannut lähes kaikki Suomen alueet

Suomen eri alueiden arvioissa tapahtui työ- ja elinkeinoministeriön mukaan käänne parempaan päin vuosi sitten, ja nyt myönteinen kehitys on ministeriön katsauksen mukaan vallannut lähes kaikki alueet. Kasvun veturina toimii lounaisrannikon vientiteollisuuden vahva kehitys.

Vahvimmat kehitysnäkymät ovat Varsinais-Suomessa, josta puhutaan nyt positiivisen rakennemuutoksen alueena. Uudenkaupungin autotehtaan uudet rekrytointitarpeet nousevat yli tuhannen henkilön ja työvoimaa haetaan ympäri maata. Meriteollisuudessa laivanrakentaminen jatkaa vahvassa kasvussa, mutta lisäksi on uusia avauksia tullut suunnitteluun ja kehityspuolelle.

Myönteisistä kasvunäkymistä kerrotaan myös Kainuussa ja Keski-Suomessa. Kajaanin seudulla vahvistuvien odotusten taustalla ovat kaivosteollisuuden positiiviset merkit ja biotalouden investoinnit. Äänekoskelle valmistuva biotuotetehdas on vahvistanut Keski-Suomen taloutta. Biotalouden lisäksi Keski-Suomessa nosteessa ovat katsauksen mukaan erityisesti teknologiateollisuus sekä tieto- ja viestintätekniikka.

Matkailussa on katsauksen mukaan vahvoja odotuksia, ja varsinkin Lapin matkailu kasvaa reipasta vauhtia. Kaupan alan näkymät ovat kuitenkin edelleen varovaiset, ja alan rakennemuutos jatkuu. Kuluttajien vahvistunut luottamus antaa silti katsauksen mielestä uskoa alan kasvuun. Rakentamisen piristyminen näkyy positiivisesti varsinkin maakuntakeskuksissa.

Työttömyys on kääntynyt laskuun, ja alueet arvioivat myönteisen työllisyyskehityksen jatkuvan lähitulevaisuudessa. Myös pitkäaikaistyöttömyys on lähtenyt useimmilla alueilla laskuun. Kasvava työvoiman kysyntä ja työvoiman ikääntyminen lisäävät työvoiman saatavuuden haasteita. Rekrytointiongelmien määrä on monilla alueilla lähtenyt kasvuun, ja metallialan osaajista on jo iso tarve.

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2017 -katsaus on ely-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa maaliskuussa muodostama näkemys seutukuntien ja ely-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä.